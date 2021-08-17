Бульвар Шоубиз
 
17 августа, 2021
 
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"Молитесь на нее, она богиня!" Сергей Бабкин показал "Чудо-Женщину", которая набирает много лайков

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Пост Бабкина лайкнули почти 11 тысяч раз, хотя до этого его предыдущие посты набирали в среднем от 2 до 7 тыс. лайков
Пост Бабкина лайкнули почти 11 тысяч раз, хотя до этого его предыдущие посты набирали в среднем от 2 до 7 тыс. лайков
Фото: babkin_official / Instagram

Украинский певец Сергей Бабкин выложил 16 августа в своем Instagram-аккаунте совместное фото с женой – блогером Снежаной Бабкиной. На снимке супруги одеты во все черное и в обнимку позируют на камеру.

"Фото с этой Чудо-Женщиной набирает много лайков. Пользуюсь случаем. Имею право", – подписал фото 42-летний музыкант и анонсировал "красивейший концерт", который, по его словам, скоро выйдет на телеканале "1+1".

Пост Бабкина лайкнули почти 11 тысяч раз, его предыдущие посты набирали в среднем от 2 до 7 тыс. лайков. Хотя бывали и исключения, например, видео, где музыкант читает стихотворение собрало больше 40 тыс. просмотров.

"Люблю!" – прокомментировала пост Снежана Бабкина.

"Молитесь на нее, она богиня!" – считает lanina3985.

"Какие вы классные, а жена ваша – прелесть", – написала gubanova1153.

Контекст:

Сергей и Снежана Бабкины оформили отношения в марте 2009 года. Пара воспитывает троих детей: Артура (2007), Веселину (2010) и Елисея (2019). У Бабкина есть также сын Илья, который живет с первой женой музыканта. Артур – сын Бабкиной от предыдущих отношений.

В августе 2020 года Бабкин, рассказывая о своих изменах в интервью украинской ведущей Маше Ефросининой, заявил, что вымаливал прощения у супруги на коленях. В марте 2021 года Снежана Бабкина рассказала, как узнала об изменах мужа. По словам жены музыканта, за три года у него было 100 женщин, с которыми он ей изменил. Вскоре после признания супруги Бабкин презентовал песню "Вона знає", которую назвал "осознанием".

В июне 2021 года Бабкин заявил, что женщины, с которыми он изменял супруге, были проститутками.

Теги: женщины, семья, Сергей Бабкин, певец, музыкант, фото, Снежана Бабкина, блогер, мужчины, жена
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