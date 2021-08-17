"Молитесь на нее, она богиня!" Сергей Бабкин показал "Чудо-Женщину", которая набирает много лайков

Пост Бабкина лайкнули почти 11 тысяч раз, хотя до этого его предыдущие посты набирали в среднем от 2 до 7 тыс. лайков Фото: babkin_official / Instagram

"Фото с этой Чудо-Женщиной набирает много лайков. Пользуюсь случаем. Имею право", – подписал фото 42-летний музыкант и анонсировал "красивейший концерт", который, по его словам, скоро выйдет на телеканале "1+1".

Пост Бабкина лайкнули почти 11 тысяч раз, его предыдущие посты набирали в среднем от 2 до 7 тыс. лайков. Хотя бывали и исключения, например, видео, где музыкант читает стихотворение собрало больше 40 тыс. просмотров.

"Люблю!" – прокомментировала пост Снежана Бабкина.

"Молитесь на нее, она богиня!" – считает lanina3985.

"Какие вы классные, а жена ваша – прелесть", – написала gubanova1153.

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