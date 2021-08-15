"Я охренела. Самолет похож на суперстаринный автобус". Бабкина пережила паническую атаку во время полета

"Когда я зашла в самолет, я, простите, охренела! Я такого самолета не видела никогда! Это похоже на суперстаринный автобус, но, бляха, ему же в воздух подниматься! С нами! Сначала я с трудом договорилась с собой, чтобы не выйти. Честно говорю, мне легче всего было выйти, купить билеты домой, в Харьков, и гори оно все синим пламенем", – пишет она.

Бабкина все-таки пересилила себя и села в самолет. Однако после взлета у нее началась паническая атака.

"Мои панические атаки начались в театральном университете. Потом подключилась тахикардия. Потом бессонница. Несколько лет я пила какие-то таблетки, ходила по разным врачам. Результат кратковременный, болячки мои возвращались. Так было до тех пор, пока я не стала заниматься йогой и медитацией. Это все очень быстро убирается, важны регулярность и правильные практики. Короче, более шести лет я не чувствовала этого и тут "Привет!", – жалуется она.

Бабкина рассказывает, что ей удалось побороть паническую атаку в самолете, однако другие пассажиры пили таблетки.

"И самый прикол в том, что сейчас у нас второй такой же полет будет, Киев – Львов. Я больше в такие самолеты не ходок. Что я вам, Белый Ходок, чтоб посещать такие музеи авиатики?" – отметила она.

В комментариях к посту Бабкина добавила, что летела рейсом "Мотор Січі".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от СНЕЖАНА БАБКИНА•БЛОГ о ЛЮБВИ (@snezhana_babkina)