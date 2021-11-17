"Ха-ха-ха, главное – чувство юмора не потеряли". Кекелия показала, как провалила секси-съемки в ванне

Вера Кекелия: Как оказалось, нырять под воду и быть секси – две сложно совместимые вещи Фото: kekeliavera / Instagram

"Ожидание – реальность. Как оказалось, нырять под воду и быть секси – две сложно совместимые вещи", – подписала ролик Кекелия и добавила, что за время съемки "выпила полбассейна воды, "отдаляясь от секси-образа на тысячи километров".

Видео 35-летней актрисы набрало больше 19 тыс. просмотров.

"Вода хоть теплая?" – поинтересовалась в комментариях shcherbina3304.

"Ха-ха-ха. Главное – чувство юмора не потеряли. Не все могут над собой смеяться. Вы умница и красавица", – считает papuk_vikyla.

"Класс. Я посмеялась. Вера, спасибо за горькую правду. Иногда было вас жалко", – написала ksenialuzan.

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