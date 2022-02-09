63-летняя Мадонна позировала без верхней части белья, и в сети ее сравнили с Ким Кардашян

Образ певицы на фото дополнили крестик и бусы на шее.
"Дыхание", – подписала она публикацию, которая собрала более 160 тыс. лайков.
"Зачем ты пытаешься быть похожей на Ким Кардашян?" – поинтересовался пользователь rich.damico.5.
"Вид потрясающий", – отметила rima.nolvent.
"О боже, теперь даже Мадонна выглядит как Ким Кардашян", – написал maya____g3.
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Мадонна (полное имя – Мадонна Луиза Вероника Чикконе) родилась в 1958 году в штате Мичиган (США).
20-летней она переехала в Нью-Йорк ради карьеры в танцевальной труппе. Сначала исполнительница была участницей рок-групп, а позже начала сольную карьеру. В дискографии певицы 14 студийных альбомов.
Мадонну занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую коммерчески успешную исполнительницу в истории. За профессиональную карьеру певицы было продано свыше 300 млн ее альбомов и синглов. Она семикратная обладательница премии "Грэмми".
Ким Кардашян – звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян".