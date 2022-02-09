Бульвар Шоубиз
 
09 февраля, 2022
 
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63-летняя Мадонна позировала без верхней части белья, и в сети ее сравнили с Ким Кардашян

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В кадре грудь Мадонны скрыли распущенные волосы
В кадре грудь Мадонны скрыли распущенные волосы
Фото: madonna / Instagram

63-летняя американская певица Мадонна 9 февраля на своей странице в Instagram опубликовала снимок, на котором она запечатлена по пояс без верхней части белья. В кадре грудь певицы скрыли распущенные волосы. Пользователи соцсети сравнили Мадонну с американской моделью Ким Кардашян.

Образ певицы на фото дополнили крестик и бусы на шее.

"Дыхание", – подписала она публикацию, которая собрала более 160 тыс. лайков.

"Зачем ты пытаешься быть похожей на Ким Кардашян?" – поинтересовался пользователь rich.damico.5.

"Вид потрясающий", – отметила rima.nolvent.

"О боже, теперь даже Мадонна выглядит как Ким Кардашян", – написал maya____g3.

Контекст:

Мадонна (полное имя – Мадонна Луиза Вероника Чикконе) родилась в 1958 году в штате Мичиган (США).

20-летней она переехала в Нью-Йорк ради карьеры в танцевальной труппе. Сначала исполнительница была участницей рок-групп, а позже начала сольную карьеру. В дискографии певицы 14 студийных альбомов.

Мадонну занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую коммерчески успешную исполнительницу в истории. За профессиональную карьеру певицы было продано свыше 300 млн ее альбомов и синглов. Она семикратная обладательница премии "Грэмми".

Ким Кардашян – звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян".

Теги: Мадонна, Ким Кардашян, певица, модель, грудь, соцсеть
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