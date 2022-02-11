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11 февраля, 2022
 
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"Очень выросли", "Гарри изменился. Красивый парень растет". В сети обсуждают фотосессию детей Пугачевой и Галкина

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Дети Пугачевой Лиза и Гарри родились в 2013 году
Дети Пугачевой Лиза и Гарри родились в 2013 году
Фото: maxgalkinru / Instagram

Российский шоумен и муж певицы Аллы Пугачевой Максим Галкин 11 февраля опубликовал в Instagram снимки из новой фотосессии с участием их детей – восьмилетних Лизы и Гарри Галкиных.

Во время съемки дети артистов сменили несколько образов, позируя в различных позах по одному и в обнимку друг с другом.

"Растут детишки. Как время летит", – подписал он фото.

"Очень выросли", – написали подписчики.

"Как Гарри изменился. Очень красивый парень растет", – прокомментировали фото поклонники.

Контекст:

Галкин и Пугачева поженились в 2011 году, обвенчались в 2017-м. Их дети Лиза и Гарри – двойняшки. Они родились 18 сентября 2013 года благодаря суррогатной матери.

У Пугачевой от прошлых отношений есть взрослая дочь – певица Кристина Орбакайте.

В ноябре 2021 года Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности Украины внесло Галкина в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. На сайте Минкульта не уточнялось, почему шоумен оказался в черном списке.

Теги: Алла Пугачева, дети, Кристина Орбакайте, Максим Галкин, фотосессия, семья, певица, Гарри Галкин, фото, шоумен
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