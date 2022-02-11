"Очень выросли", "Гарри изменился. Красивый парень растет". В сети обсуждают фотосессию детей Пугачевой и Галкина

Во время съемки дети артистов сменили несколько образов, позируя в различных позах по одному и в обнимку друг с другом.
"Растут детишки. Как время летит", – подписал он фото.
"Очень выросли", – написали подписчики.
"Как Гарри изменился. Очень красивый парень растет", – прокомментировали фото поклонники.
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Галкин и Пугачева поженились в 2011 году, обвенчались в 2017-м. Их дети Лиза и Гарри – двойняшки. Они родились 18 сентября 2013 года благодаря суррогатной матери.
У Пугачевой от прошлых отношений есть взрослая дочь – певица Кристина Орбакайте.
В ноябре 2021 года Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности Украины внесло Галкина в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. На сайте Минкульта не уточнялось, почему шоумен оказался в черном списке.