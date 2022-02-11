"Очень выросли", "Гарри изменился. Красивый парень растет". В сети обсуждают фотосессию детей Пугачевой и Галкина

Дети Пугачевой Лиза и Гарри родились в 2013 году Фото: maxgalkinru / Instagram

Во время съемки дети артистов сменили несколько образов, позируя в различных позах по одному и в обнимку друг с другом.

"Растут детишки. Как время летит", – подписал он фото.

"Очень выросли", – написали подписчики.

"Как Гарри изменился. Очень красивый парень растет", – прокомментировали фото поклонники.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)