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05 февраля, 2022
 
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"Мужчины добывают пропитание, девушки в семье красивые". Галкин показал новое фото Пугачевой и детей

Публикация Максима Галкина за пару часов собрала больше 265 тыс. лайков
Публикация Максима Галкина за пару часов собрала больше 265 тыс. лайков
Фото: maxgalkinru / Instagram

45-летний российский шоумен и телеведущий Максим Галкин 5 февраля в своем Instagram-аккаунте опубликовал два новых фото. На первом снимке запечатлена его супруга – 72-летняя певица Алла Пугачева вместе с их восьмилетними детьми-двойняшками Лизой и Гарри, а на втором кадре Пугачева позирует с Лизой, которая прячется у нее под рукой.

"Гарик собрался на рыбалку", – подписал он фото, которое за пару часов после публикации собрало больше 265 тыс. лайков.

"Все как положено: мужчины добывают пропитание, девушки в семье красивые!" – прокомментировал снимок пользователь lab.concepts.

"У красивых родителей – красивые дети", – написала alieva_fazu_.

"Двух рыбок Гарри уже поймал, похоже!" – отреагировала viola.tom500.

Контекст:

Галкин и Пугачева поженились в 2011 году, обвенчались в 2017-м.

У пары двое детей – Лиза и Гарри. Они двойняшки. Их 18 сентября 2013 года родила суррогатная мать. У Пугачевой от прошлых отношений есть 50-летняя дочь – певица Кристина Орбакайте.

В ноябре 2021 года Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности Украины внесло Галкина в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. На сайте Минкульта не уточнялось, почему шоумен оказался в черном списке.

Теги: Алла Пугачева, дети, рыбалка, Максим Галкин, певица, телеведущий, шоумен
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