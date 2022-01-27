"Аллуся, как девочка", "Куколка". Галкин очаровал сеть новым фото 72-летней Пугачевой

На фото Пугачева позировала в розовой куртке, капюшон которой закрыл часть лица.

"Аллуся", – подписал Галкин снимок. За первый час после появления в соцсети фото собрало больше 135 тыс. лайков.

"Кокетка", – прокомментировала ladya2309.

"Аллуся, как девочка", – отметила elenazhitni.k.

"Куколка", – написала pavlova_liubov3375.74.

Контекст:

Галкин и Пугачева поженились в 2011 году, обвенчались в 2017-м.

У пары двое детей – Лиза и Гарри. Они двойняшки. Их 18 сентября 2013 года родила суррогатная мать. У Пугачевой от прошлых отношений есть 50-летняя дочь – певица Кристина Орбакайте.

В ноябре 2021 года Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности Украины внесло Галкина в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. На сайте Минкульта не уточнялось, почему шоумен оказался в черном списке.