  "Кто меня выбрал? Так это же я сам себя выбрал. У нас в стране так принято". Галкин заявил, что РФ "давно летит в 90-е"

"Это [фронтмен популярной в 90-е годы российской группы "Руки вверх"] Сергей Жуков для современной молодежи", – заявила певица, прослушав фрагмент его песни.

"А что плохого в Сергее Жукове?" – поинтересовался Галкин.

"Я не говорю, что это плохо. Но это уже повторение", – ответила артистка.

"Да мы во все смыслах давно летим в 90-е. Скоро дефицит будет", – заявил Галкин в ответ.

"Скажите, кто выбирал этого ведущего?" – возмутилась после этого Брежнева.

"Так это же я сам себя выбрал. У нас в стране так принято", – ответил Галкин.

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Видео: Gazgolder / YouTube