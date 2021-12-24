"Мысленно с ним переспала", "Положила глаз на ВВП". Странная реакция 35-летней звезды "Универа" Хилькевич на слова Путина стала мемом

Пользователи сети обратили внимание на поведение актрисы во время ответа Путина – она томно покусывала губы и щурила глаза, глядя на президента. Такая реакция 35-летней Хилькевич сразу же стала поводом для шуток в сети.

"Мне просто нужна девушка, которая будет смотреть на меня, как Хилькевич смотрит на Путина. Я что, так много прошу?" – написал Dima No Hit Challenge IRL.

Мне просто нужна девушка, которая будет смотреть на меня, как Хилькевич смотрит на Путина. Я что, так много прошу? pic.twitter.com/HDtDeKMsp5 — Dima No Hit Challenge IRL (@EzDima1) December 23, 2021

"Просто найдите себе человека, который будет смотреть на вас так же. Хилькевич аж вспотела", – заметили авторы страницы "СмотрИте какая ЦАЦА !".

Просто найдите себе человека, который будет смотреть на вас так же. Хилькевич аж вспотела... pic.twitter.com/1h2SR0B9v5 — СмотрИте какая ЦАЦА ! (@indira_caca) December 23, 2021

"Пресс-конференция Владимира Путина подарила нам новый мем: "О чем думала Анна Хилькевич, слушая, как президент отвечает на ее вопрос?" – написал Д. Иваныч.

Сегодняшняя пресс-конференция Владимира Путина подарила нам новый мем: О чем думала Анна Хилькевич, слушая, как президент отвечает на ее вопрос? pic.twitter.com/vlcZSFPXbs — Д.Иваныч (@ivanich50) December 23, 2021

"Хилькевич положила свой бл...дский глаз на ВВП", – прокомментировал ролик пользователь с ником Ari.

Хилькевич положила свой блядский глаз на ВВП pic.twitter.com/QaaarLJt5u — Ari (@daimond_ari) December 23, 2021

"Первый раз я вчера увидел реакцию женщин на Путина, она бесподобна. Пока он тебе что-то рассказывает, ты уже мысленно с ним переспала", – сыронизировал пользователь с ником Первый раз.

Первый раз я вчера увидел реакцию женщин на Путина, она бесподобна

Пока он тебе что-то рассказывает, ты уже мысленно с ним переспала#Хилькевич #Путин #Конференция #Россия #Страсть pic.twitter.com/RUAhCl2Jv5 — Первый раз (@hevdvche) December 24, 2021