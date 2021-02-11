"Как будто с того света вернулась". Хилькевич отреагировала на новость о своей смерти в "Википедии"

Российская "Википедия" указала на странице российской актрисы Анны Хилькевич, что она умерла 8 февраля 2021 года. Артистка узнала об этом от своих подписчиков.

Российская актриса Анна Хилькевич 10 февраля в Instagram заявила, что накануне узнала от подписчиков о том, что "умерла".

Актриса опубликовала скрин своей страницы в "Википедии", где указана дата ее смерти – 8 февраля 2021 года. Она уточнила, что на данный момент информация уже обновилась.

Скриншот: annakhilkevich / Instagram

"Я выдохнула, что умерла вчера, а узнала об этом сегодня. Или это параллельная Вселенная? Или, может, я сейчас пишу это, а вы не видите? А вот сейчас страшно стало. Но, честно скажу, вызывало неприятные чувства. Как будто с того света вернулась. Не сейчас. У меня много планов и незавершенных дел", – описала она свои эмоции.

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Хилькевич родилась в 1986 году. Она стала известна благодаря роли Маши Беловой в телевизионных сериалах "Универ. Новая общага" и "СашаТаня".

Хилькевич замужем за российским бизнесменом Артуром Волковым. Пара воспитывает двоих дочерей – Арианну (2015) и Марию (2018). Это второй брак актрисы.

Ранее она была замужем за директором по объектам телесериала "Барвиха" Антоном Покрепой. Пара рассталась спустя год после свадьбы.

20 января 2021 года Хилькевич призналась, что в 15-летнем возрасте во время проб ее домогался режиссер. Актриса в подробностях рассказала о случившемся.