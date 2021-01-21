Бульвар Шоубиз
 
21 января, 2021
 
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"Очнулась, когда поняла, что сижу у него на коленках, а он пытается меня завалить". Хилькевич рассказала о домогательствах режиссера

34-летняя российская актриса Анна Хилькевич заявила, что обнародовала историю о домогательствах со стороны режиссера для того, чтобы предупредить начинающих артисток о возможных неприятностях на пробах.

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Хилькевич: Никогда не ходите в квартиры на пробы. Офисы стоят дешевле
Хилькевич: Никогда не ходите в квартиры на пробы. Офисы стоят дешевле
Фото: annakhilkevich / Instagram

34-летняя российская актриса Анна Хилькевич 20 января в Instagram рассказала, как, будучи 15-летней начинающей артисткой, стала жертвой домогательств со стороны режиссера, имя которого она отказалась называть.

По словам Хилькевич, все произошло во время второго этапа проб, которые были назначены в квартире.

"Поднимаюсь, захожу – понимаю, что это жилая квартира. Меня встречает режиссер, по квартире ходит еще один взрослый дядя", – описала она происходящее в 2001 году.

В следующей публикации актриса уточнила, что режиссер пригласил ее в отдельную комнату и предложил прочитать сценарий в ролях.

"Мы сели на диван, он достал бумажки с текстом для проб и дал их мне в руки. Мы начали читать сцену по ролям. И тут он мне говорит: "Аня, прочитай эту сцену так, как будто я взрослый мужчина, которого ты безумно хочешь. У тебя еще не было секса, но ты хочешь испытать это со мной. Очнулась, когда поняла, что сижу у него на коленках, а он пытается меня завалить", – поделилась она воспоминаниями.

По словам Хилькевич, ей удалось выбежать из квартиры, а спустя несколько дней она узнала, что утверждена на роль.

"Я отказалась. Не нужны мне роли, добытые таким способом, да и неизвестно как могла обернуться эта незаконченная история дальше", – написала она.

Хилькевич подчеркнула, что рассказала свою историю не для того, чтобы добиться наказания для режиссера.

"Обидчика я наказывать не собираюсь и причинять боль тоже. Жизнь – бумеранг. Написала я это для того, чтобы уберечь юных артисток от неприятностей, которые могут возникнуть из-за неопытности. Никогда не ходите в квартиры на пробы. Офисы стоят дешевле", – подытожила она.

Хилькевич родилась в 1986 году. Она стала известна благодаря роли Маши Беловой в телевизионных сериалах "Универ. Новая общага" и "СашаТаня".

Хилькевич замужем за российским бизнесменом Артуром Волковым. Пара воспитывает двоих дочерей – Арианну (2015) и Марию (2018). Это второй брак актрисы.

Ранее она была замужем за директором по объектам телесериала "Барвиха" Антоном Покрепой. Пара рассталась спустя год после свадьбы.

Теги: Россия, режиссер, Анна Хилькевич, насилие, актриса, домогательства
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