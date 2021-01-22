Бульвар Шоубиз
 
22 января, 2021
 
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Хилькевич рассказала, какой была реакция подписчиков на ее откровенное признание о домогательствах режиссера

34-летняя российская актриса Анна Хилькевич заявила, что ее историю о домогательствах со стороны режиссера многие назвали выдумкой.

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Хилькевич: Я никогда ничего не выдумываю
Хилькевич: Я никогда ничего не выдумываю
Фото: annakhilkevich / Instagram

34-летняя российская актриса Анна Хилькевич заявила, что мужчины агрессивно восприняли ее публикацию о домогательствах со стороны режиссера, имя которого она не стала называть. Об этом она написала 22 января в Instagram.

"Кто-то начал упрекать в непрофессиональности, у некоторых полезла национальная нетолерантность и расизм. Ребята, ну вы сами напрашиваетесь поднять тему вашего зачастую не самого лучшего отношения к женщинам!" – написала она.

По словам актрисы, в отличие от мужчин, женщины выразили ей поддержку.

"Кто-то поделился похожим опытом и поддержал. А есть еще и третья сторона, которая приняла мою историю за выдумку для набора рейтинга. Не знаю, к счастью это или к сожалению, но я никогда ничего не выдумываю", – подытожила Хилькевич.

Хилькевич родилась в 1986 году. Она стала известна благодаря роли Маши Беловой в телевизионных сериалах "Универ. Новая общага" и "СашаТаня".

Хилькевич замужем за российским бизнесменом Артуром Волковым. Пара воспитывает двоих дочерей – Арианну (2015) и Марию (2018). Это второй брак актрисы.

Ранее она была замужем за директором по объектам телесериала "Барвиха" Антоном Покрепой. Пара рассталась спустя год после свадьбы.

20 января 2021 года Хилькевич призналась, что в 15-летнем возрасте во время проб ее домогался режиссер. Актриса в подробностях рассказала о случившемся.

Теги: режиссер, Анна Хилькевич, актриса, домогательства
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