  Звезда сериала "Универ" Хилькевич: Мне сказали, что у меня ребенок с синдромом Дауна. Мы приняли решение, что не будем делать аборт

Хилькевич: Три недели я жила с этим чувством Фото: annakhilkevich / Instagram

"Когда я была беременна вторым ребенком, не помню на каком месяце, уже была приличная неделя, я сделала тест и мне сказали, что у меня ребенок с синдромом Дауна. Это было, конечно, сильное переживание. Три недели мы должны были ждать окончательных результатов и три недели я жила с этим чувством. Мы никому не сказали. Мы с мужем приняли решение, что не будем делать аборт. Значит, это наш путь. Значит, этот ребенок должен быть у нас именно такой", – рассказала артистка.

Позже этот диагноз не подтвердился.

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