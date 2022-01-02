"Я в шоке. Вот что значит гены!", "До мурашек". Галкин впервые выступил с 8-летним сыном на большой сцене

На сцене Максим Галкин с сыном Гарри исполнили композицию французской певицы Эдит Пиаф Фото: maxgalkinru / Instagram

"Наше выступление с Гарри на новогоднем выпуске "Две звезды. Отцы и дети". Вчера смотрели всей семьей", – подписал он публикацию, которую за час после появления в соцсети посмотрели больше 300 тыс. раз.

"Гарри – молодчина, но и папа – красавчик. Хорошо воспитывает деток!" – написала 4989.liudmila.

"Голосистый парень", – отметила ol_ga0312.

"До мурашек", – отреагировала micci_basenji.

"Я в шоке. Вот что значит гены!" – прокомментировала gorodechnai_tatiana.

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