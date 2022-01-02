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02 января, 2022
 
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"Я в шоке. Вот что значит гены!", "До мурашек". Галкин впервые выступил с 8-летним сыном на большой сцене

На сцене Максим Галкин с сыном Гарри исполнили композицию французской певицы Эдит Пиаф
На сцене Максим Галкин с сыном Гарри исполнили композицию французской певицы Эдит Пиаф
Фото: maxgalkinru / Instagram

Российский шоумен Максим Галкин 2 января опубликовал в Instagram видео, на котором показал выступление со своим восьмилетним сыном Гарри на шоу "Две звезды. Отцы и дети". На сцене они исполнили композицию Je ne regrette rien легендарной французской певицы Эдит Пиаф. Для Гарри Галкина это выступление стало дебютным.

"Наше выступление с Гарри на новогоднем выпуске "Две звезды. Отцы и дети". Вчера смотрели всей семьей", – подписал он публикацию, которую за час после появления в соцсети посмотрели больше 300 тыс. раз.

"Гарри – молодчина, но и папа – красавчик. Хорошо воспитывает деток!" – написала 4989.liudmila.

"Голосистый парень", – отметила ol_ga0312.

"До мурашек", – отреагировала micci_basenji.

"Я в шоке. Вот что значит гены!" – прокомментировала gorodechnai_tatiana.

Контекст:

Галкин женился на российской певице Алле Пугачевой в 2011 году. В 2017-м они обвенчались.

У пары двое детей – Лиза и Гарри. Они двойняшки. Их 18 сентября 2013 года родила суррогатная мать. У Пугачевой от прошлых отношений есть 50-летняя дочь – певица Кристина Орбакайте.

Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности Украины внесло Галкина в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

Теги: дети, Максим Галкин, Эдит Пиаф, Гарри Галкин, шоумен
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