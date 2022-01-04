  "Ты столько заработал, отдохни уже". Галкин рассказал, почему 72-летний Леонтьев вынужден работать

– Валера, ну ты столько денег заработал, ну отдохни уже. Почему ты сейчас опять работаешь, ты же можешь отдохнуть? – процитировал себя в разговоре с Леонтьевым Галкин.

– Да, Максим, могу, – ответил ему Леонтьев.

– Ну а что тебя останавливает, ты же накопил уже?

– Накопил, да.

– Ну а почему ты не можешь отдохнуть?

– Ты понимаешь, а вдруг я долго проживу и мне не хватит… – ответил, по словам Галкина, Леонтьев.

На видео ответ Галкина о Леонтьеве можно услышать с 22-й минуты.

ВИДЕО

Видео: Юзефович / YouTube