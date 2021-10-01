"Боже, Леонтьева б никогда не узнала", "Одни зубы". В сети обсуждают свежее фото Леонтьева с Пугачевой

"Вчера к нам на ужин заезжали наши друзья, по совместительству жюри [шоу на российском "Первом канале"] "Голос60+" в полном составе. Стас Намин с семьей, Валера Леонтьев, Лайма [Вайкуле], Олег Газманов с [женой] Мариной. Очень весело посидели!" – написал он.

Подписчики отреагировали на фото.

"Боже, Леонтьева б никогда не узнала", – заявила ksyshazela.

"Узнала по зубам..." – написала ludamila2111.

"Ага, одни зубы", – добавила iamhannahdavydova.

Контекст:

В 2017 году Леонтьев после гастролей в Крыму в 2014–2016 годах был внесен в базу сайта "Миротворец". В сентябре 2021 года Леонтьев дал еще два концерта в аннексированном Крыму.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Согласно украинскому законодательству, посещение оккупированного Россией Крыма легальным способом возможно лишь с территории Украины через контрольные пункты "Каланчак", "Чаплынка" и "Чонгар" в Херсонской области и только с разрешения украинских властей.