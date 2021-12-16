"Без комментариев". Как 72-летний Леонтьев выглядит в своем и чужом Instagram

Певец запечатлен в кадре в синем костюме и галстуке. При этом пиджак он надел на голое тело.
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В день концерта артиста также сфотографировал и разместил снимок на своей странице в Instagram российский журналист Феликс Грозданов. На обнародованном фото лицо Леонтьева запечатлено в профиль крупным планом.
"Без комментариев", – отреагировали пользователи сети.
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В 2017 году Леонтьев после гастролей в Крыму в 2014–2016 годах был внесен в базу сайта "Миротворец". Осенью 2021 года певец снова отправился туда с концертами.
Согласно украинскому законодательству, посещение оккупированного Россией Крыма легальным способом возможно лишь с территории Украины через контрольные пункты "Каланчак", "Чаплынка" и "Чонгар" в Херсонской области и только с разрешения украинских властей.