"Без комментариев". Как 72-летний Леонтьев выглядит в своем и чужом Instagram

В 2017 году Леонтьев после гастролей в Крыму был внесен в базу "Миротворца" Фото: valera_leontiev / Instagram

Певец запечатлен в кадре в синем костюме и галстуке. При этом пиджак он надел на голое тело.

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В день концерта артиста также сфотографировал и разместил снимок на своей странице в Instagram российский журналист Феликс Грозданов. На обнародованном фото лицо Леонтьева запечатлено в профиль крупным планом.

"Без комментариев", – отреагировали пользователи сети.

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