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16 декабря, 2021
 
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"Без комментариев". Как 72-летний Леонтьев выглядит в своем и чужом Instagram

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В 2017 году Леонтьев после гастролей в Крыму был внесен в базу "Миротворца"
В 2017 году Леонтьев после гастролей в Крыму был внесен в базу "Миротворца"
Фото: valera_leontiev / Instagram

72-летний российский певец Валерий Леонтьев 16 декабря разместил в Instagram новое фото, на котором запечатлен в день выступления в Кремле.

Певец запечатлен в кадре в синем костюме и галстуке. При этом пиджак он надел на голое тело.

В день концерта артиста также сфотографировал и разместил снимок на своей странице в Instagram российский журналист Феликс Грозданов. На обнародованном фото лицо Леонтьева запечатлено в профиль крупным планом.

"Без комментариев", – отреагировали пользователи сети.

Контекст:

В 2017 году Леонтьев после гастролей в Крыму в 2014–2016 годах был внесен в базу сайта "Миротворец". Осенью 2021 года певец снова отправился туда с концертами.

Согласно украинскому законодательству, посещение оккупированного Россией Крыма легальным способом возможно лишь с территории Украины через контрольные пункты "Каланчак", "Чаплынка" и "Чонгар" в Херсонской области и только с разрешения украинских властей.

Теги: Михаил Леонтьев, Instagram, певец
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