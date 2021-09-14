Пугачева, Магомаев, Ротару, Кобзон, Леонтьев. Интервью Гордона с главным администратором концертных программ Григоренко. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Как рассказал изданию "ГОРДОН" журналист Дмитрий Гордон, интервью записали в Испании, оно продолжалось более двух с половиной часов.

В интервью Григоренко рассказала, как ее семья дважды пережила ссылку и как один из родственников написал на ее отца донос, после которого его арестовали, о том, почему семья решила не возвращаться домой в Черновицкую область из ссылки, как начала организовывать концерты, о том, какую роль в ее судьбе сыграл украинский режиссер концертных программ Борис Шарварко, о своем знакомстве с певцами Иосифом Кобзоном, Аллой Пугачевой, Софией Ротару, о работе с певцами Муслимом Магомаевым, Клавдией Шульженко, Валерием Леонтьевым, Юрием Богатиковым, также говорила о войне между Украиной и Россией и аннексии Крыма.

Григоренко родилась в 1946 году в Тюменской области России в румынской семье. Получила театральное, педагогическое и психологическое образование.

В качестве директора концертных программ сотрудничала с известными советскими артистами – Муслимом Магомаевым, Иосифом Кобзоном, Юрием Гуляевым, Вадимом Мулерманом, Анной Герман, Валерием Леонтьевым и другими. В течение 10 лет была главным администратором Киевского мюзик-холла.

Замужем за бизнесменом Николаем Гребиныком. Сейчас супруги живут в Испании.