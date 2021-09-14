ГОРДОН
 
 
LIVE ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Пугачева, Магомаев, Ротару, Кобзон, Леонтьев. Интервью Гордона с главным администратором концертных программ Григоренко. Трансляция

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется интервью с главным администратором концертных программ, бывшим главным администратором Киевского мюзик-холла Валентиной Григоренко.

Как рассказал изданию "ГОРДОН" журналист Дмитрий Гордон, интервью записали в Испании, оно продолжалось более двух с половиной часов.

В интервью Григоренко рассказала, как ее семья дважды пережила ссылку и как один из родственников написал на ее отца донос, после которого его арестовали, о том, почему семья решила не возвращаться домой в Черновицкую область из ссылки, как начала организовывать концерты, о том, какую роль в ее судьбе сыграл украинский режиссер концертных программ Борис Шарварко, о своем знакомстве с певцами Иосифом Кобзоном, Аллой Пугачевой, Софией Ротару, о работе с певцами Муслимом Магомаевым, Клавдией Шульженко, Валерием Леонтьевым, Юрием Богатиковым, также говорила о войне между Украиной и Россией и аннексии Крыма.

Григоренко родилась в 1946 году в Тюменской области России в румынской семье. Получила театральное, педагогическое и психологическое образование.

В качестве директора концертных программ сотрудничала с известными советскими артистами – Муслимом Магомаевым, Иосифом Кобзоном, Юрием Гуляевым, Вадимом Мулерманом, Анной Герман, Валерием Леонтьевым и другими. В течение 10 лет была главным администратором Киевского мюзик-холла.

Замужем за бизнесменом Николаем Гребиныком. Сейчас супруги живут в Испании.

Теги: Алла Пугачева, Муслим Магомаев, Дмитрий Гордон, София Ротару, Иосиф Кобзон, Валерий Леонтьев, шоу-бизнес, концерт, Вадим Мулерман, Валентина Григоренко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Министр аграрной политики Лещенко: Когда подписывали Соглашение об ассоциации с ЕС, никто не подумал о защите национального производителя
Министр аграрной политики Лещенко: Когда подписывали Соглашение об ассоциации с ЕС, никто не подумал о защите национального производителя G
Елена ПОСКАННАЯ
Украинский бизнес собирает деньги на восстановление костела Святого Николая в Киеве. Список обновляется
Украинский бизнес собирает деньги на восстановление костела Святого Николая в Киеве. Список обновляется G
Александр ПРИСЯЖНЫЙ
Украина и США опубликовали совместное заявление о стратегическом партнерстве. Полный текст
Украина и США опубликовали совместное заявление о стратегическом партнерстве. Полный текст
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook


 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 

Фото

 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS