  "Она их обожает". Галкин рассказал о двух самых любимых книгах Пугачевой

Алла Пугачева и Максим Галкин поженились больше 10 лет назад Фото: maxgalkinru / Instagram

По словам 45-летнего шоумена, когда они съезжались с 72-летней супругой, в их библиотеках было мало одинаковых книг.

"Нет, у нее совершенно другие книги. Большинство книг, которые она называла, я не читал. Одну только вещь с удовольствием читаю, это ее настольная книга, – двухтомник воспоминаний Константина Коровина о своих современниках "То было давно… Там… В России…". Она ее обожает. Это действительно потрясающая книга, всем рекомендую", – рассказал Галкин.

Он также добавил, что Пугачева очень любит роман американской писательницы Жаклин Сюзан о закулисной жизни в Голливуде.

"Она обожает роман "Долина кукол". Он очень жуткий. И она мне все время, видя кого-то на эстраде, говорит: "Вот в "Долине кукол" был такой персонаж…" – поделился Галкин.

ВИДЕО

Видео: Юзефович / YouTube