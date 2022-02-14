"Всегда люблю". Марина Порошенко с синим маникюром и в черной маске показала объятия с супругом

Марина Порошенко: Всегда рядом Фото: Марина Порошенко / Facebook

На фото Марина Порошенко, обнимая супруга, засветила маникюр с синим лаком на ногтях. Они с мужем запечатлены в черных защитных масках.

"Напитись голосу твого,

Того закоханого струму,

Тієї радості і суму,

Чаклунства дивного того", – процитировала она стихотворение украинской поэтессы Лины Костенко.

"Всегда рядом. Всегда люблю", – добавила Марина Порошенко.