"Всегда люблю". Марина Порошенко с синим маникюром и в черной маске показала объятия с супругом

На фото Марина Порошенко, обнимая супруга, засветила маникюр с синим лаком на ногтях. Они с мужем запечатлены в черных защитных масках.
"Напитись голосу твого,
Того закоханого струму,
Тієї радості і суму,
Чаклунства дивного того", – процитировала она стихотворение украинской поэтессы Лины Костенко.
"Всегда рядом. Всегда люблю", – добавила Марина Порошенко.
Петр и Марина Порошенко (в девичестве – Переведенцева) живут в браке с 1984 года. У пары четверо детей: Алексей (1985), дочери Александра и Евгения (2000), а также сын Михаил (2001).
Порошенко занимал должность президента Украины с июня 2014-го по май 2019 года.