"Безгранично люблю". Порошенко показал, как они с женой выглядели в молодости

Пятый президент Украины Петр Порошенко в день рождения своей жены Марины назвал ее личные качества, которые его вдохновляют.

Пятый президент Украины Петр Порошенко обнардовал в Facebook архивные снимки со своей женой Мариной, на одном из которых они совсем молодые.

"Марина, твоя любовь, мудрость, ум, чуткость вдохновляют меня с тех пор, как увидел тебя впервые. Ежедневно не устаю благодарить судьбу за то, что ты рядом в самые счастливые и самые тяжелые дни. С днем рождения, любимая. Безгранично люблю", – написал он.

Марина Порошенко родилась 1 февраля 1962 года. Ей исполнилось 59 лет.

Петр и Марина Порошенко (Переведенцева) живут в браке с 1984 года. У пары четверо детей: Алексей (1985), дочери Александра и Евгения (2000), а также сын Михаил (2001).

Порошенко занимал должность президента Украины с июня 2014-го по май 2019 года.