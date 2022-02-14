Бульвар Шоубиз
 
14 февраля, 2022
 
Новости

"Я сейчас тебе по башке дам!" Киркоров отреагировал на слова Тодоренко о форме ног Ани Лорак

Киркоров выступил в защиту Ани Лорак
Киркоров выступил в защиту Ани Лорак
Фото: fkirkorov / Instagram

54-летний российский певец Филипп Киркоров в эфире программы "Маска" на канале НТВ 13 февраля эмоционально отреагировал на оценку, которую 31-летняя телеведущая Регина Тодоренко дала ногам 43-летней певицы Ани Лорак.

Тодоренко и Киркоров являются членами жюри шоу "Маска", по формату которого им предстоит узнать, кто из известных исполнителей скрывается под определенной маской.

После выступления участника в образе осьминога Тодоренко предположила, что на сцене Ани Лорак.

"Я смотрю пристально на ноги. Эта артистка стоит в очень специфической позиции – немножечко иксом. И так очень часто стоит Ани Лорак. Очень часто", – сказала она.

Киркоров отреагировал на слова Тодоренко.

"Ты что, обалдела, я тебе сейчас дам! Я сейчас тебе по башке дам! Каким иксом? У Ани Лорак идеальные ноги, и вообще идеальная фигура!"– заявил он

Контекст:

Киркоров является крестным дочери Ани Лорак, Софии Налчаджиоглу.

Певец находится в базе данных украинского сайта "Миротворец" за незаконное посещение оккупированного Россией Крыма. В марте 2021 года Киркоров в публикации на своей странице в Instagram назвал Крым российским. За это певца резко раскритиковал украинский журналист Дмитрий Гордон.

23 июня 2021 года стало известно, что Киркорова внесли в перечень лиц, которые несут угрозу национальной безопасности Украины. Киркоров называл украинский Крым "российским" и незаконно посещал полуостров. Сам Киркоров назвал внесение в список "глупостью", которая только делает его популярнее.

Министерство культуры и информационной политики 27 июня исключило Киркорова из этого списка. Пресс-служба СБУ, комментируя отзыв, заявила, что "нуждается в дополнительной обработке данного вопроса в связи с судебными прецедентами".

Шоу "Маска" на НТВ – это российская адаптация международного формата Masked Singer компаний Banijay Group и Munhwa Broadcasting Corporation. Премьера состоялась 1 марта 2020 года.

В Украине шоу "Маска" показывали на канале "Украина" – с участием отечественных звезд.

Теги: Филипп Киркоров, Ани Лорак, скандал, Регина Тодоренко, шоу, певица, певец, шоу Маска
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  "Мы никому не отдадим Киев и другие украинские города". Гордон обратился к Путину, Зеленскому и российским матерям
  "Мы никому не отдадим Киев и другие украинские города". Гордон обратился к Путину, Зеленскому и российским матерям
Алина ГРЕЧАНАЯ
Новый взгляд на Пуаро в обертке классического детектива. Обзор фильма "Смерть на Ниле"
Новый взгляд на Пуаро в обертке классического детектива. Обзор фильма "Смерть на Ниле"
Ольга БЕРЕЗЮК
  Комаровский: Мне угрожают смертью, за мной следит СБУ, меня дискредитируют каждый божий день. Государству на это насрать. Им главное, чтобы я не пошел во власть
  Комаровский: Мне угрожают смертью, за мной следит СБУ, меня дискредитируют каждый божий день. Государству на это насрать. Им главное, чтобы я не пошел во власть
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Местные власти говорят, что нет средств". Жители Рязанской области попросили Тарантино дать им денег на ремонт здания
  "Местные власти говорят, что нет средств". Жители Рязанской области попросили Тарантино дать им денег на ремонт здания
"Я сейчас тебе по башке дам!" Киркоров отреагировал на слова Тодоренко о форме ног Ани Лорак
"Я сейчас тебе по башке дам!" Киркоров отреагировал на слова Тодоренко о форме ног Ани Лорак
"Внезапный такой поворот. Крутой союз", "Совсем неожиданно". Стало известно имя нового избранника дизайнера Кати Сильченко. Фото
"Внезапный такой поворот. Крутой союз", "Совсем неожиданно". Стало известно имя нового избранника дизайнера Кати Сильченко. Фото
"Всегда люблю". Марина Порошенко с синим маникюром и в черной маске показала объятия с супругом
"Всегда люблю". Марина Порошенко с синим маникюром и в черной маске показала объятия с супругом
"Ого!", "Какие-то слишком похожие". Мендель показала романтические снимки со своим возлюбленным Кухтой
"Ого!", "Какие-то слишком похожие". Мендель показала романтические снимки со своим возлюбленным Кухтой
"Мамина копия", "Так похожа на папу". Жанна Бадоева показала 17-летнюю дочь от экс-супруга, клипмейкера Алана Бадоева
"Мамина копия", "Так похожа на папу". Жанна Бадоева показала 17-летнюю дочь от экс-супруга, клипмейкера Алана Бадоева
Победитель нацотбора на "Евровидение 2022" Алина Паш представила документы о легальном пересечении границы с Крымом
Победитель нацотбора на "Евровидение 2022" Алина Паш представила документы о легальном пересечении границы с Крымом
Волочкова на камеру показала свои "убитые" волосы, ради которых решилась сделать уколы в голову
Волочкова на камеру показала свои "убитые" волосы, ради которых решилась сделать уколы в голову
Пенелопа Крус позировала в платье от Chanel на красной дорожке испанской кинопремии "Гойя"
Пенелопа Крус позировала в платье от Chanel на красной дорожке испанской кинопремии "Гойя"
48-летняя Клум в откровенном мини-платье без белья позировала рядом с молодым мужем
48-летняя Клум в откровенном мини-платье без белья позировала рядом с молодым мужем
"Сам тянул этот процесс на себе". Ефросинина поддержала Мирошниченко в скандале, связанном с оглашением баллов на нацотборе
"Сам тянул этот процесс на себе". Ефросинина поддержала Мирошниченко в скандале, связанном с оглашением баллов на нацотборе
Победитель нацотбора на "Евровидение 2022" Алина Паш прокомментировала Осадчей свою поездку в Крым и пранк в Москве
Победитель нацотбора на "Евровидение 2022" Алина Паш прокомментировала Осадчей свою поездку в Крым и пранк в Москве
Звезда сериалов "Игра престолов" и "Ход королевы" Томас Сэнгстер встречается с бывшей женой Илона Маска – СМИ
Звезда сериалов "Игра престолов" и "Ход королевы" Томас Сэнгстер встречается с бывшей женой Илона Маска – СМИ
"Милота какая", "Этот нос-курнос". Молодая жена 76-летнего Петросяна показала лицо их сына, которому исполнился год
"Милота какая", "Этот нос-курнос". Молодая жена 76-летнего Петросяна показала лицо их сына, которому исполнился год
Украинские исполнители, у которых есть звездный "двойник"
Украинские исполнители, у которых есть звездный "двойник"
"Вау, тебе как будто все еще 20 лет!" 56-летняя Херли показала фигуру в микробикини
"Вау, тебе как будто все еще 20 лет!" 56-летняя Херли показала фигуру в микробикини
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS