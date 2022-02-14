"Я сейчас тебе по башке дам!" Киркоров отреагировал на слова Тодоренко о форме ног Ани Лорак

Тодоренко и Киркоров являются членами жюри шоу "Маска", по формату которого им предстоит узнать, кто из известных исполнителей скрывается под определенной маской.
После выступления участника в образе осьминога Тодоренко предположила, что на сцене Ани Лорак.
"Я смотрю пристально на ноги. Эта артистка стоит в очень специфической позиции – немножечко иксом. И так очень часто стоит Ани Лорак. Очень часто", – сказала она.
Киркоров отреагировал на слова Тодоренко.
"Ты что, обалдела, я тебе сейчас дам! Я сейчас тебе по башке дам! Каким иксом? У Ани Лорак идеальные ноги, и вообще идеальная фигура!"– заявил он
Киркоров является крестным дочери Ани Лорак, Софии Налчаджиоглу.
Певец находится в базе данных украинского сайта "Миротворец" за незаконное посещение оккупированного Россией Крыма. В марте 2021 года Киркоров в публикации на своей странице в Instagram назвал Крым российским. За это певца резко раскритиковал украинский журналист Дмитрий Гордон.
23 июня 2021 года стало известно, что Киркорова внесли в перечень лиц, которые несут угрозу национальной безопасности Украины. Киркоров называл украинский Крым "российским" и незаконно посещал полуостров. Сам Киркоров назвал внесение в список "глупостью", которая только делает его популярнее.
Министерство культуры и информационной политики 27 июня исключило Киркорова из этого списка. Пресс-служба СБУ, комментируя отзыв, заявила, что "нуждается в дополнительной обработке данного вопроса в связи с судебными прецедентами".
Шоу "Маска" на НТВ – это российская адаптация международного формата Masked Singer компаний Banijay Group и Munhwa Broadcasting Corporation. Премьера состоялась 1 марта 2020 года.
В Украине шоу "Маска" показывали на канале "Украина" – с участием отечественных звезд.