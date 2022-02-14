"Я сейчас тебе по башке дам!" Киркоров отреагировал на слова Тодоренко о форме ног Ани Лорак

Тодоренко и Киркоров являются членами жюри шоу "Маска", по формату которого им предстоит узнать, кто из известных исполнителей скрывается под определенной маской.

После выступления участника в образе осьминога Тодоренко предположила, что на сцене Ани Лорак.

"Я смотрю пристально на ноги. Эта артистка стоит в очень специфической позиции – немножечко иксом. И так очень часто стоит Ани Лорак. Очень часто", – сказала она.

Киркоров отреагировал на слова Тодоренко.

"Ты что, обалдела, я тебе сейчас дам! Я сейчас тебе по башке дам! Каким иксом? У Ани Лорак идеальные ноги, и вообще идеальная фигура!"– заявил он