"Что за орехи! Огонь". Каменских снялась в микрокупальнике с верхнего ракурса

Каменских: Нет времени сделать новые фотки Фото: kamenskux / Instagram

Каменских отметила, что фото было сделано во время отпуска.

Певица сделала селфи с верхнего ракурса. Она выбрала микрокупальник с бюстгальтером, прикрывающим только часть груди.

"Неделя настолько была полна дел, что даже нет времени сделать новые фотки, поэтому заряжаю себя теплыми старенькими отпускными", – написала она.

Певица также анонсировала свой концерт в одном из клубов Одессы, который состоится 14 февраля.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

"Маечка маловата", – отметила подписчица hecate_new.

"Что за орехи! Огонь", – написал igor_alexandrovich_official.