"Очень приятная пара". Седокова показала, как муж ласкает ее в зоне декольте

Седокова: Любовь – это когда ты расцветаешь с каждым днем Фото: annasedokova / Instagram

"Сейчас я взрослая, и я понимаю, что любовь – это не тогда, когда больно. Или когда страдаешь. (...) Любовь – это когда ты расцветаешь с каждым днем. Когда каждый случайный человек замечает, как ты изменилась. Когда ты сравниваешь свои счета и понимаешь, что по сравнению с предыдущим годом там больше нулей", – написала она.

Певица отметила, что любовь – это ощущение себя счастливой.

"Когда его касания делают тебя самой чувственной, и ты скучаешь. Любовь – это когда вам двоим отлично самим, но вместе намного круче", – добавила Седокова.

Она обратилась к супругу.

"Люблю тебя. Для нас нет границ. И никогда не будет!" – заверила певица.

На фото она запечатлена лежащей на ногах у мужа, который ласкает ее декольте цветком красной розы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

"Очень приятная пара", – отметила подписчица olgaromanova3113.