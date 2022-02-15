"С такой шляпой и одежда не нужна". Никитюк снялась в постели, прикрывшись шляпой

В ролике телеведущая появилась в шортах, завязанной на узел рубашке и шляпе с широкими полями. Она вышла на улицу и села в открытый автомобиль – распространенный в Таиланде транспорт тук-тук.

Во второй части ролика Никитюк снялась лежащей в постели. Она, облаченная в белую футболку, прикрыла голые ноги шляпой.

"Прошляпила День влюбленных", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

"С такой шляпой и одежда не нужна", – заявила irinaboklagova81.