"С такой шляпой и одежда не нужна". Никитюк снялась в постели, прикрывшись шляпой

В ролике телеведущая появилась в шортах, завязанной на узел рубашке и шляпе с широкими полями. Она вышла на улицу и села в открытый автомобиль – распространенный в Таиланде транспорт тук-тук.
Во второй части ролика Никитюк снялась лежащей в постели. Она, облаченная в белую футболку, прикрыла голые ноги шляпой.
"Прошляпила День влюбленных", – написала она.
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"С такой шляпой и одежда не нужна", – заявила irinaboklagova81.
Леся Никитюк родилась в Хмельницком в 1987 году. Ее карьера на телевидении началась после того, как в 2011 году она приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер". Спустя год Никитюк стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1.
С 2018 года Никитюк работает на "Новом канале", где ведет шоу "Le Маршрутка", "Кто против блондинок?", "Кто сверху?".
8 февраля Никитюк сообщила, что отдыхает в Пхукете (Таиланд).