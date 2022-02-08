"Блестит аж сюда", "Нормальный такой Пхукет". Никитюк снялась в золотом купальнике на отдыхе за границей

Никитюк позирует возле пальмы, принимая различные позы.

"Боже, что это блестит на Пхукете. А это я. Я – золото", – подписала фото ведущая.

"Нормальный такой Пхукет", – прокомментировали фото подписчики Никитюк.

"Блестит красота аж сюда",– написали поклонники.

"Озорница", – отреагировали пользователи сети.

Контекст:

Леся Никитюк родилась в Хмельницком в 1987 году. Ее карьера на телевидении началась после того, как в 2011 году она приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер". Спустя год Никитюк стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1.

С 2018 года Никитюк работает на "Новом канале", где ведет шоу "Кто против блондинок?", "Le Маршрутка", "Кто сверху?".