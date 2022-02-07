"Красивый вид". 40-летняя модель Амбросио позировала на пляже без верхней части купальника

Модель позирует в кадре без верхней части купальника, прикрывая грудь руками.

"Золотое настроение", – подписала она снимки.

"Красивый вид", – восхитились подписчики.

"Потрясающе выглядишь для 40 лет, – написали фолловеры.

Контекст:

Амбросио родилась 11 апреля 1981 года в Эрешине (Бразилия). Известность ей принесла работа с брендом белья Victoria's Secret. Также она была первой моделью дочернего бренда Victoria’s Secret – Pink. Сотрудничала с брендами Next, Armani Exchange, Christian Dior и Ralph Lauren.

С 2005 года Амбросио состоит в отношениях с американским предпринимателем Джейми Мазуром. У пары двое детей: дочь Аня Луиза Амбросио-Мазур (2008) и сын Ноа Феникс Амбросио-Мазур (2012).