"Мамасита", "Натуральная красота". 40-летняя супермодель Амбросио снялась топлес

"Будь, как вода – безбрежной, вечно движущейся и неудержимой", – подписала она публикацию, которая собрала более 65 тыс. лайков.

"Такая красивая", – написал thestevenbutler.

"Мамасита", – оставил свой комментарий bahnimanxborah.

"Натуральная красота", – отметил jeff4925.

Контекст:

Амбросио родилась 11 апреля 1981 года в Эрешин (Бразилия). Известность ей принесла работа с брендом белья Victoria's Secret. Также она была первой моделью дочернего бренда Victoria’s Secret – Pink line. Сотрудничала с брендами Next, Armani Exchange, Christian Dior и Ralph Lauren.

В 2005 году Амбросио начала встречаться с бизнесменом Джейми Мазуром. У пары двое детей: Аня Луиза Амбросио-Мазур (2008) и сын Ноа Феникс Амбросио-Мазур (2012).