"Богиня", "Волшебно". Мать двоих детей Амбросио показала тело в купальнике в воде

39-летняя бразильская модель Алессандра Амбросио разместила в Instagram снимки, для которых позировала в купальнике во время плавания.
"Здесь становится жарко. В конце концов, это лето!" – написала она.
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It’s getting hot in here ... * It’s finally #SUMMER * * @stewartshining
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"Богиня", – написала thechristyjames.
"Волшебно", – отметила danydasilva_.
Амбросио наиболее известна работой с бельевым брендом Victoria's Secret. Также она была первой моделью дочернего бренда Victoria’s Secret – Pink line. Сотрудничала с брендами Next, Armani Exchange, Christian Dior и Ralph Lauren.
У Амбросио двое детей. В 2005 году у Амбросио начался роман с бизнесменом Джейми Мазуром. 24 августа 2008 года у них родилась дочь Аня Луиза Амбросио-Мазур. 7 мая 2012 года модель родила сына Ноа Феникса Амбросио-Мазура.