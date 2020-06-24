"Богиня", "Волшебно". Мать двоих детей Амбросио показала тело в купальнике в воде

Бразильская модель Алессандра Амбросио позировала во время купания.

Амбросио: Здесь становится жарко. В конце концов, это лето! Фото: alessandraambrosio / Instagram

39-летняя бразильская модель Алессандра Амбросио разместила в Instagram снимки, для которых позировала в купальнике во время плавания.



"Здесь становится жарко. В конце концов, это лето!" – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram La piscine * Публикация от Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio) 22 Июн 2020 в 11:56 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram ‘Swimming pool, Glimmering darling’ * Публикация от Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio) 23 Июн 2020 в 9:18 PDT

"Богиня", – написала thechristyjames.

"Волшебно", – отметила danydasilva_.

Амбросио наиболее известна работой с бельевым брендом Victoria's Secret. Также она была первой моделью дочернего бренда Victoria’s Secret – Pink line. Сотрудничала с брендами Next, Armani Exchange, Christian Dior и Ralph Lauren.

У Амбросио двое детей. В 2005 году у Амбросио начался роман с бизнесменом Джейми Мазуром. 24 августа 2008 года у них родилась дочь Аня Луиза Амбросио-Мазур. 7 мая 2012 года модель родила сына Ноа Феникса Амбросио-Мазура.