"Мое правило вечной молодости". 53-летняя Литвинова снялась в криосауне. Видео

Российский режиссер и актриса Рената Литвинова зашла в камеру с температурой -140 градусов.

Литвинова: Я лично перестала болеть, хотя везде "лазаю по природе" Фото: renatalitvinovaofficiall / Instagram

53-летняя российская актриса и режиссер Рената Литвинова на своей странице в Instagram разместила видео, снятое в киосауне.

"Мое первое (уже теперь не секретное) правило красоты и "вечной молодости" – криосауна -140 по Цельсию – всего 2 минуты – и ваш иммунитет не поддастся никаким вирусам (я лично перестала болеть, хотя везде "лазаю по природе")", – рассказала она.

Рената Литвинова родилась 12 января 1967 года в Москве. Она играла в таких фильмах, как "Увлеченья", "Три истории", "Право на выбор", "Мне не больно", в сериале "Граница. Таежный роман", "Небо. Самолет. Девушка". Ее режиссерские работы – ленты "Нет смерти для меня", "Богиня: Как я полюбила", "Зеленый театр в Земфире", "Крокус/Стрелка", "Последняя сказка Риты", "Петербург. Только по любви".