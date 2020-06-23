"Мое правило вечной молодости". 53-летняя Литвинова снялась в криосауне. Видео

53-летняя российская актриса и режиссер Рената Литвинова на своей странице в Instagram разместила видео, снятое в киосауне.
"Мое первое (уже теперь не секретное) правило красоты и "вечной молодости" – криосауна -140 по Цельсию – всего 2 минуты – и ваш иммунитет не поддастся никаким вирусам (я лично перестала болеть, хотя везде "лазаю по природе")", – рассказала она.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Мое первое ( уже теперь не секретное) правило красоты и «вечнои * молодости» - криосауна -140 по Цельсию - всего 2 минуты - и ваш иммунитет не поддастся никаким вирусам ( я, лично перестала болеть, хотя везде «лазаю по природе») https://instagram.com/burobeauty?igshid=7u9cyz0hf6yi @burobeauty
Рената Литвинова родилась 12 января 1967 года в Москве. Она играла в таких фильмах, как "Увлеченья", "Три истории", "Право на выбор", "Мне не больно", в сериале "Граница. Таежный роман", "Небо. Самолет. Девушка". Ее режиссерские работы – ленты "Нет смерти для меня", "Богиня: Как я полюбила", "Зеленый театр в Земфире", "Крокус/Стрелка", "Последняя сказка Риты", "Петербург. Только по любви".