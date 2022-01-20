"Секси киска". 40-летняя супермодель Амбросио показала грудь в комбинезоне с прозрачным декольте

"Это тема: макияж "кошачий глаз" плюс комбинезон", – подписала она публикацию, добавив к ней хештег "мяу".

"Хищно, сексуально и провокационно", – прокомментировал bulent.eren_.

"Секси киска", – написал aleksandrkiller20171.

"Она не стареет", – отметил пользователь xs.xxmercee._.

Контекст:

Амбросио родилась 11 апреля 1981 года в Эрешине (Бразилия). Известность ей принесла работа с брендом белья Victoria's Secret. Также она была первой моделью дочернего бренда Victoria’s Secret – Pink. Сотрудничала с брендами Next, Armani Exchange, Christian Dior и Ralph Lauren.

С 2005 года Амбросио встречается с американским предпринимателем Джейми Мазуром. У пары двое детей: дочь Аня Луиза Амбросио-Мазур (2008) и сын Ноа Феникс Амбросио-Мазур (2012).