"В активном поиске", "Прогибчика не хватает". "Мисс Украина Вселенная 2021" Неплях станцевала в прозрачном комбинезоне

"Я не знаю лучшего занятия для развития женственности, чем танцы", – подписала Неплях видео.
"Называется – в активном поиске. Почему бл...дство – это развитие женственности?" – отреагировали подписчики.
"Почему танцы для вас – это бл...дство?" – написала в ответ Неплях.
"Настоящий секс в танце", – оценили ролик фолловеры.
"Осталось поработать над осанкой и немного расслабиться. Вы такая напряженная", – написали пользователи сети.
"Прогибчика еще не хватает, но это уже дело упорности", – прокомментировали танец поклонники.
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Неплях является победительницей конкурса "Мисс Украина Вселенная 2021", который состоялся в октябре. На международном конкурсе красоты, который в ночь на 13 декабря проходил в Израиле, Неплях не вошла в число полуфиналисток.