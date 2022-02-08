"В активном поиске", "Прогибчика не хватает". "Мисс Украина Вселенная 2021" Неплях станцевала в прозрачном комбинезоне

Неплях: Я не знаю лучшего занятия для развития женственности, чем танцы Фото: neplyah / Instagram

"Я не знаю лучшего занятия для развития женственности, чем танцы", – подписала Неплях видео.

"Называется – в активном поиске. Почему бл...дство – это развитие женственности?" – отреагировали подписчики.

"Почему танцы для вас – это бл...дство?" – написала в ответ Неплях.

"Настоящий секс в танце", – оценили ролик фолловеры.

"Осталось поработать над осанкой и немного расслабиться. Вы такая напряженная", – написали пользователи сети.

"Прогибчика еще не хватает, но это уже дело упорности", – прокомментировали танец поклонники.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анна Нéплях | Hanna Nepliakh (@neplyah)