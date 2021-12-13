"У остальных рухнул целый мир". Названо имя победительницы "Мисс Вселенная 2021"

Корону ей вручила обладательницы титула "Мисс Вселенная 2020", мексиканка Андреа Мезы.
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Титул первой вице-мисс получила 22-летняя представительница Парагвая Наде Феррейре, а второй вице-мисс стала 24-летняя Лалела Мсване из Южной Африки. В Топ-5 также вошли представительницы Колумбии и Филиппин.
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Обладательница титула "Мисс Украина Вселенная 2021", 27-летняя Анна Неплях из Днепра не вошла в число полуфиналисток. На своей странице в Instagram она прокомментировала результаты конкурса.
"80 девушек со всего мира и только у одной мечта сбылась, а у остальных, возможно, рухнул целый мир. И если мы не можем повлиять на обстоятельства, мы всегда можем изменить свое отношение к этой ситуации", – написала она.
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Сандху – третья представительница Индии, победившая на конкурсе "Мисс Вселенная". Ранее обладательницами этих титулов становились актриса Сушмиты Сен (1994) и модель Лара Датты (2000).