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13 декабря, 2021
 
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"У остальных рухнул целый мир". Названо имя победительницы "Мисс Вселенная 2021"

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Сандху третья представительница Индии, победившая на конкурсе "Мисс Вселенная"
Сандху – третья представительница Индии, победившая на конкурсе "Мисс Вселенная"
Фото: /missuniverse Instagram

Победительницей конкурса красоты "Мисс Вселенная 2021", который проходил в Эйлате (Израиль) в ночь на 13 декабря, стала 21-летняя представительница Индии Харнааз Сандху. Об этом сообщается на официальной странице проекта в Instagram.

Корону ей вручила обладательницы титула "Мисс Вселенная 2020", мексиканка Андреа Мезы.

Титул первой вице-мисс получила 22-летняя представительница Парагвая Наде Феррейре, а второй вице-мисс стала 24-летняя Лалела Мсване из Южной Африки. В Топ-5 также вошли представительницы Колумбии и Филиппин. 

Обладательница титула "Мисс Украина Вселенная 2021", 27-летняя Анна Неплях из Днепра не вошла в число полуфиналисток. На своей странице в Instagram она прокомментировала результаты конкурса. 

"80 девушек со всего мира и только у одной мечта сбылась, а у остальных, возможно, рухнул целый мир. И если мы не можем повлиять на обстоятельства, мы всегда можем изменить свое отношение к этой ситуации", – написала она.

Контекст:

Сандху – третья представительница Индии, победившая на конкурсе "Мисс Вселенная". Ранее обладательницами этих титулов становились актриса Сушмиты Сен (1994) и модель Лара Датты (2000).

Теги: Мисс Вселенная, Анна Неплях
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