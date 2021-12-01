Трудились 10 мастеров, вес – 15 кг. Украинка Неплях показала национальный костюм для конкурса "Мисс Вселенная 2021". Фото

Неплях отметила, что автором наряда под названием "Вишиваний код України" является дизайнер бренда Rada Ethno Наталья Шевчук.
Наряд состоит из каркасной юбки с 25 пяльцами для вышивки, которые символизируют все украинские регионы, и корсета, сплетенного из лозы.
Образ дополняет конструкция в виде гигантских пялец с вышивкой, которая надевается на плечи.
"В создании всех элементов национального костюма было задействовано более 10 мастеров разных ремесел: швею, вышивальщицу, мастерицу по лозоплетению, а также мастера по металлу. Общий вес костюма составляет более 15 кг", – рассказала Неплях.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
70-й конкурс красоты "Мисс Вселенная 2021" состоится в Эйлате (Израиль) 12 декабря.
Неплях является победительницей конкурса "Мисс Украина Вселенная 2021", который состоялся в октябре. Корону ей передала киевлянка Елизавета Ястремская, которая является обладательницей титула "Мисс Украина Вселенная 2020". На международном конкурсе красоты, который в прошлом году проходил в США, она не попала в топ-21.