Бульвар Шоубиз
 
01 декабря, 2021
 
Новости

Трудились 10 мастеров, вес – 15 кг. Украинка Неплях показала национальный костюм для конкурса "Мисс Вселенная 2021". Фото

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Неплях представляет Украину на конкурсе "Мисс Вселенная" в Израиле
Неплях представляет Украину на конкурсе "Мисс Вселенная" в Израиле
Фото: missukraine_universe / Instagram

Обладательница титула "Мисс Украина Вселенная 2021", 27-летняя Анна Неплях из Днепра, которая сейчас находится в Израиле, где будет представлять Украину на конкурсе "Мисс Вселенная", 1 декабря опубликовала в Instagram фото национального костюма для соответствующего показа в рамках конкурса.

Неплях отметила, что автором наряда под названием "Вишиваний код України" является дизайнер бренда Rada Ethno Наталья Шевчук.

Наряд состоит из каркасной юбки с 25 пяльцами для вышивки, которые символизируют все украинские регионы, и корсета, сплетенного из лозы.

Образ дополняет конструкция в виде гигантских пялец с вышивкой, которая надевается на плечи.

"В создании всех элементов национального костюма было задействовано более 10 мастеров разных ремесел: швею, вышивальщицу, мастерицу по лозоплетению, а также мастера по металлу. Общий вес костюма составляет более 15 кг", – рассказала Неплях.

Контекст:

70-й конкурс красоты "Мисс Вселенная 2021" состоится в Эйлате (Израиль) 12 декабря.

Неплях является победительницей конкурса "Мисс Украина Вселенная 2021", который состоялся в октябре. Корону ей передала киевлянка Елизавета Ястремская, которая является обладательницей титула "Мисс Украина Вселенная 2020". На международном конкурсе красоты, который в прошлом году проходил в США, она не попала в топ-21.

Теги: Израиль, конкурс, вышиванка, Мисс Вселенная, мода и красота, Анна Неплях
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Грозев: В Кремле есть список смерти
  Грозев: В Кремле есть список смерти
Дмитрий ГОРДОН
Аристов: Туристы из арабских стран заполнили отели Киева, тратят $180-200 в день. Лучшего способа завести деньги в Украину не существует
Аристов: Туристы из арабских стран заполнили отели Киева, тратят $180-200 в день. Лучшего способа завести деньги в Украину не существует
Елена ПОСКАННАЯ
  Ярош: Янукович поставил бутылку водки на стол и спросил, на каком языке будем общаться
  Ярош: Янукович поставил бутылку водки на стол и спросил, на каком языке будем общаться
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Излучаете блеск". 19-летний сын Бекхэма показал свою девушку
"Излучаете блеск". 19-летний сын Бекхэма показал свою девушку
Трудились 10 мастеров, вес – 15 кг. Украинка Неплях показала национальный костюм для конкурса "Мисс Вселенная 2021". Фото
Трудились 10 мастеров, вес – 15 кг. Украинка Неплях показала национальный костюм для конкурса "Мисс Вселенная 2021". Фото
  "Беру стакан кефира и куриную грудку. Готовлю уже много лет вместо пирожков". Простой и быстрый рецепт мясного хлеба
  "Беру стакан кефира и куриную грудку. Готовлю уже много лет вместо пирожков". Простой и быстрый рецепт мясного хлеба
  "Мой сын ни разу не болел. Ему восемь". Katya Chilly рассказала, какие продукты не дает своему сыну с самого начала
  "Мой сын ни разу не болел. Ему восемь". Katya Chilly рассказала, какие продукты не дает своему сыну с самого начала
"Мы не знали, что происходит, бедные времена были". Dzidzio рассказал, от чего в 37 лет умер его отец
"Мы не знали, что происходит, бедные времена были". Dzidzio рассказал, от чего в 37 лет умер его отец
"Слишком сексуальный уровень". Солистка TamerlanAlena снялась в кружевном секси-белье
"Слишком сексуальный уровень". Солистка TamerlanAlena снялась в кружевном секси-белье
"Титьки", "Как будто сейчас в рот даст". Водонаева без бюстгальтера раздвинула ноги перед мужчиной на стуле
"Титьки", "Как будто сейчас в рот даст". Водонаева без бюстгальтера раздвинула ноги перед мужчиной на стуле
"Ты для меня все". Хью Джекман умилил сеть поздравлением жены в день рождения
"Ты для меня все". Хью Джекман умилил сеть поздравлением жены в день рождения
  Никитюк: Когда замуж? Так я уже вышла
  Никитюк: Когда замуж? Так я уже вышла
  Дикусар о своем втором месте на "Танцах со звездами": Пусть это будет на совести тех, кто в этом принимал участие. Я считаю это нечестным
  Дикусар о своем втором месте на "Танцах со звездами": Пусть это будет на совести тех, кто в этом принимал участие. Я считаю это нечестным
В сеть попало видео, как дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта танцует хип-хоп
В сеть попало видео, как дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта танцует хип-хоп
  За восемь дней до премьеры вышел трейлер продолжения сериала "Секс в большом городе". Видео
  За восемь дней до премьеры вышел трейлер продолжения сериала "Секс в большом городе". Видео
  "Бросил, как только я родила". Katya Chilly рассказала о бывшем муже
  "Бросил, как только я родила". Katya Chilly рассказала о бывшем муже
Рианна засветила соски в шелковом платье, получая звание "Национальный герой Барбадоса"
Рианна засветила соски в шелковом платье, получая звание "Национальный герой Барбадоса"
Звезда "Сватов" Кошмал снялась в мини-платье без бретелек с прозрачным декольте-сеткой
Звезда "Сватов" Кошмал снялась в мини-платье без бретелек с прозрачным декольте-сеткой
  "Я таких фривольностей с Максом себе не позволяла". Кухар высказалась о флирте Никитюк с Чмерковским на "Танцах со звездами"
  "Я таких фривольностей с Максом себе не позволяла". Кухар высказалась о флирте Никитюк с Чмерковским на "Танцах со звездами"
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS