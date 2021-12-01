Трудились 10 мастеров, вес – 15 кг. Украинка Неплях показала национальный костюм для конкурса "Мисс Вселенная 2021". Фото

Неплях отметила, что автором наряда под названием "Вишиваний код України" является дизайнер бренда Rada Ethno Наталья Шевчук.

Наряд состоит из каркасной юбки с 25 пяльцами для вышивки, которые символизируют все украинские регионы, и корсета, сплетенного из лозы.

Образ дополняет конструкция в виде гигантских пялец с вышивкой, которая надевается на плечи.

"В создании всех элементов национального костюма было задействовано более 10 мастеров разных ремесел: швею, вышивальщицу, мастерицу по лозоплетению, а также мастера по металлу. Общий вес костюма составляет более 15 кг", – рассказала Неплях.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анна Нéплях | Hanna Nepliakh (@neplyah)