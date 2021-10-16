Титул "Мисс Украина Вселенная 2021" получила жительница Днепра

В финал конкурса "после нескольких дефиле" вышли семь участниц, из числа которых определяли лучшую.

"В этом году в конкурсе изменились критерии отбора участниц. С претендентками проводили длительные индивидуальные интервью и выбирали финалисток, не только обращая внимание на внешние данные, – учитывались характер, навыки коммуникации, способность создания личного бренда и другие качества. Также была отменена система отбора девушек на масштабных кастингах, формат изменился. Была введена система, основанная на глубоких интервью, которые длились иногда по два часа", – рассказали организаторы конкурса.

Неплях также признана "Мисс зрительских симпатий".

Вице-мисс стали:

первая – 28-летняя Виктория Апанасенко из Чернигова;

вторая – 25-летняя Неля Попович из Ужгорода;

третья – 20-летняя София Дорчинец из Ужгорода;

четвертая – 20-летняя Юлия Семенихина из Каменца-Подольского.

View this post on Instagram Публикация от МІС УКРАІ * НА ВСЕСВІТ (@missukraine_universe)