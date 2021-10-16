Титул "Мисс Украина Вселенная 2021" получила жительница Днепра

В финал конкурса "после нескольких дефиле" вышли семь участниц, из числа которых определяли лучшую.
"В этом году в конкурсе изменились критерии отбора участниц. С претендентками проводили длительные индивидуальные интервью и выбирали финалисток, не только обращая внимание на внешние данные, – учитывались характер, навыки коммуникации, способность создания личного бренда и другие качества. Также была отменена система отбора девушек на масштабных кастингах, формат изменился. Была введена система, основанная на глубоких интервью, которые длились иногда по два часа", – рассказали организаторы конкурса.
Неплях также признана "Мисс зрительских симпатий".
Вице-мисс стали:
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Неплях будет представлять Украину на конкурсе "Мисс Вселенная 2021", который состоится в Израиле, отмечает "Сегодня".
В 2020 году титул "Мисс Украина Вселенная" получила киевлянка Елизавета Ястремская.