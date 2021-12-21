Обладательницу титула "Мисс Украина Вселенная 2021" Неплях вызвали в суд

"Хотелось бы ранним утром ехать куда-нибудь в другое место, но я еду на свой первый суд. У меня на этой неделе два суда и все по ДТП", – написала она.

"Обозреватель" пишет, что речь идет о ДТП, которое произошло 4 ноября. По информации издания, Неплях, управляя автомобилем Mercedes-Benz, столкнулась с двумя транспортными средствами. Пострадавших во время столкновения не было, а машина победительницы конкурса красоты получила серьезные повреждения.

Скриншот: neplyah / Instagram