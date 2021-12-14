  Ведущий вынудил обладательницу титула "Мисс Вселенная 2021" мяукать на сцене. Шесть лет назад он перепутал имя победительницы. Видео

Ведущий попросил Сандху замяукать, хотя у других конкурсанток спрашивал об их реальных достижениях Скриншот: Inside Edition / YouTube

По словам ведущего, в ее анкете он якобы прочитал, что Сандху умеет имитировать голоса животных. В ответ девушка заявила, что не может отказаться от выполнения просьбы во время прямой трансляции конкурса и несколько раз протяжено замяукала. Зрители отреагировали на мяуканье Сандху овациями.

У других конкурсанток Харви интересовался их реальными достижениями, отмечает издание TMZ.

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Видео: Inside Edition / YouTube