  Ведущий вынудил обладательницу титула "Мисс Вселенная 2021" мяукать на сцене. Шесть лет назад он перепутал имя победительницы. Видео

По словам ведущего, в ее анкете он якобы прочитал, что Сандху умеет имитировать голоса животных. В ответ девушка заявила, что не может отказаться от выполнения просьбы во время прямой трансляции конкурса и несколько раз протяжено замяукала. Зрители отреагировали на мяуканье Сандху овациями.
У других конкурсанток Харви интересовался их реальными достижениями, отмечает издание TMZ.
Сандху – третья представительница Индии, победившая на конкурсе "Мисс Вселенная". Ранее обладательницами этих титулов становились актриса Сушмиты Сен (1994) и модель Лара Датты (2000).
Стив Харви известен тем, что в 2015 году, объявляя победительницу конкурса "Мисс Вселенная", ошибочно назвал обладательницей титула колумбийку Ариадну Гутьерре вместо филиппинки Пии Вуртцбах. Спустя несколько минут выяснилось, что он ошибся.