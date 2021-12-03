Бульвар Шоубиз
 
03 декабря, 2021
 
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"Это невероятно". Хайек опубликовала раритетное фото с Лучано Паваротти и "Мисс Вселенная 1953"

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Хайек: Бог знает, сколько лет назад это было
Хайек: Бог знает, сколько лет назад это было
Фото: salmahayek / Instagram

Американо-мексиканская актриса, кинорежиссер и продюсер Сальма Хайек 3 декабря опубликовала в Instagram раритетное фото, на котором она запечатлена рядом с итальянским оперным певцом Лучано Паваротти и французской киноактрисой Кристиан Мартель, победившей в конкурсе "Мисс Вселенная 1953".

"В Мексике с Лучано Паваротти и моей подругой Кристиан Мартель. Бог знает, сколько лет назад это было", – подписала она фото.

Подписчики поставили под публикацией 55-летней Хайек около 125 тыс. лайков и написали больше 600 комментариев.

"Какой невероятный кадр с Лучано", – прокомментировал 80empire.

"Это потрясающе, Сальма! Люблю тебя!" – написали с фан-страницы актрисы.

"Мои любимые кумиры выглядят красиво и поразительно", – оставила свой комментарий пользователь briannasoto046.

Контекст:

Хайек родилась в 1966 году в Мексике. В 1995-м она снялась в своем первом голливудском фильме "Отчаянный" вместе с испанским актером Антонио Бандерасом.

Наиболее известные фильмы с ее участием – "От заката до рассвета", "Бандитки", "Трафик". Хайек – первая мексиканка, которая была номинирована в 2003 году на престижную кинопремию "Оскар" за лучшую женскую роль в картине "Фрида". В 2021 году в США вышел фильм "Телохранитель жены киллера", в котором она исполнила главную роль.

С 2009 года актриса замужем за французским миллиардером Франсуа-Анри Пино. Дочь Валентина родилась у пары в 2007 году.

Лучано Паваротти умер 6 сентября 2007 года, а Кристиан Мартель 18 января 2022 года исполнится 90 лет.

Теги: Мисс Вселенная, Сальма Хайек, актриса, фото, Лучано Паваротти
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