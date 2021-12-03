"Это невероятно". Хайек опубликовала раритетное фото с Лучано Паваротти и "Мисс Вселенная 1953"

Хайек: Бог знает, сколько лет назад это было Фото: salmahayek / Instagram

"В Мексике с Лучано Паваротти и моей подругой Кристиан Мартель. Бог знает, сколько лет назад это было", – подписала она фото.

Подписчики поставили под публикацией 55-летней Хайек около 125 тыс. лайков и написали больше 600 комментариев.

"Какой невероятный кадр с Лучано", – прокомментировал 80empire.

"Это потрясающе, Сальма! Люблю тебя!" – написали с фан-страницы актрисы.

"Мои любимые кумиры выглядят красиво и поразительно", – оставила свой комментарий пользователь briannasoto046.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Salma Hayek Pinault (@salmahayek)