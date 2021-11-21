Бульвар Шоубиз
 
21 ноября, 2021
 
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Сальму Хайек раскритиковали за платье, в котором она получала звезду на "Аллее славы"

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Поклонникам не понравилось платье Хайек от модного дома Alexander McQueen
Поклонникам не понравилось платье Хайек от модного дома Alexander McQueen
Фото: salmahayek / Instagram

Американо-мексиканская актриса, кинорежиссер и продюсер Сальма Хайек 20 ноября опубликовала в Instagram серию снимков, которые были сделаны во время церемонии открытия ее именной звезды на "Аллее славы" в Лос-Анджелесе. Черное платье с глубоким декольте и юбкой-парашютом от Alexander McQueen, в котором актриса посетила мероприятие, не понравилось поклонникам.

На фото 55-летняя актриса позирует в компании дочери Валентины, мужа – французского миллиардера Франсуа-Анри Пино, а также американского актера Адама Сэндлера и американского режиссера китайского происхождения Хлои Чжао, с которыми актриса работала в разное время.

"Вот оно! Мы все сделаны из звездной пыли", – подписала она публикацию.

На церемонию открытия именной звезды Хайек пришла в платье от Alexander McQueen. На странице модного дома в Instagram были опубликованы фото с мероприятия, однако под публикацией подписчики раскритиковали наряд актрисы.

"Сальма лучшая, но это платье не для нее", – написала erikginelli.

"Я люблю ее, но ей нужно уволить стилистов", – прокомментировала ivanaelsaa.

"Нелепость. Где были стилисты Сальмы, которая может позволить себе любое платье в мире? И почему юбка-тюльпан? Это настолько нелепо и архаично. В целом устаревший крой костюма. Все это придает Сальме возраст – и создается впечатление тяжелого образа", – отметила julia_beautyforever.

Контекст:

Хайек родилась в 1966 году в Мексике. В 1995-м она снялась в своем первом голливудском фильме "Отчаянный" вместе с испанским актером Антонио Бандерасом.

Наиболее известные фильмы с ее участием  – "От заката до рассвета", "Бандитки", "Траффик". Хайек – первая мексиканка, которая была номинирована в 2003 году на престижную кинопремию "Оскар" за лучшую женскую роль в картине "Фрида". В 2021 году в США вышел фильм "Телохранитель жены киллера", в котором она исполнила главную роль.

Хайек и Пино поженились в 2009 году. Дочь Валентина родилась у пары в 2007-м.

Теги: платье, Сальма Хайек, звезда, актриса, дизайнер, церемония, декольте
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