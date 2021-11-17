"Нет слов, одни эмоции". 55-летняя Сальма Хайек показала грудь и ноги

В посте 55-летняя актриса указала, что находится в Нью-Йорке на премьере фильма британского режиссера Ридли Скотта "Дом Gucci" об истории создания одноименного итальянского дома моды. Хайек сыграла в картине роль Пины Ауриеммы – ясновидящей и подруги дизайнера Маурицио Гуччи, одного из наследников Gucci.

Снимки Хайек за несколько часов набрали почти 700 тыс. просмотров и больше 5 тыс. комментариев.

"Безупречно, Сальма, безупречно", – написала американская актриса Лорен Ридлофф.

"Совершенство… Я серьезно", – прокомментировала еще одна американская артистка Хизер Пэрри.

"Нет слов, одни эмоции", – призналась helenbatum.

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