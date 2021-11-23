"Самая горячая милфа на свете". Сальма Хайек показала огромную грудь, лежа в гамаке

"Ничто так не восстановит мои силы после презентации двух фильмов подряд, как сиеста в гамаке", – подписала она публикацию.

Фото 55-летней актрисы собрало больше 1 млн лайков и множество комплиментов в комментариях.

"Самая горячая милфа на свете", – написал aalto.blanc, имея в виду обращение к сексуально привлекательной женщине среднего возраста на молодежном сленге.

"Сексуальная женщина", – прокомментировал myworldhayek.

"Спящая красавица", – отметил simonowens1973.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Salma Hayek Pinault (@salmahayek)