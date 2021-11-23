"Самая горячая милфа на свете". Сальма Хайек показала огромную грудь, лежа в гамаке

"Ничто так не восстановит мои силы после презентации двух фильмов подряд, как сиеста в гамаке", – подписала она публикацию.
Фото 55-летней актрисы собрало больше 1 млн лайков и множество комплиментов в комментариях.
"Самая горячая милфа на свете", – написал aalto.blanc, имея в виду обращение к сексуально привлекательной женщине среднего возраста на молодежном сленге.
"Сексуальная женщина", – прокомментировал myworldhayek.
"Спящая красавица", – отметил simonowens1973.
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Хайек родилась в 1966 году в Мексике. В 1995-м она снялась в своем первом голливудском фильме "Отчаянный" вместе с испанским актером Антонио Бандерасом.
Наиболее известные фильмы с ее участием – "От заката до рассвета", "Бандитки", "Трафик". Хайек – первая мексиканка, которая была номинирована в 2003 году на престижную кинопремию "Оскар" за лучшую женскую роль в картине "Фрида". В 2021 году в США вышел фильм "Телохранитель жены киллера", в котором она исполнила главную роль.
С 2009 года актриса замужем за французским миллиардером Франсуа-Анри Пино. Дочь Валентина родилась у пары в 2007 году.