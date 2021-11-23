Бульвар Шоубиз
 
23 ноября, 2021
 
Новости

"Самая горячая милфа на свете". Сальма Хайек показала огромную грудь, лежа в гамаке

Фото Хайек в гамаке собрало больше 1 млн лайков
Фото Хайек в гамаке собрало больше 1 млн лайков
Фото: salmahayek / Instagram

Американо-мексиканская актриса, кинорежиссер и продюсер Сальма Хайек 23 ноября опубликовала в Instagram фото, на котором позирует, лежа в гамаке. На снимке актриса запечатлена в синем цельном купальнике, верх которого позволяет рассмотреть грудь.

"Ничто так не восстановит мои силы после презентации двух фильмов подряд, как сиеста в гамаке", – подписала она публикацию.

Фото 55-летней актрисы собрало больше 1 млн лайков и множество комплиментов в комментариях.

"Самая горячая милфа на свете", – написал aalto.blanc, имея в виду обращение к сексуально привлекательной женщине среднего возраста на молодежном сленге.

"Сексуальная женщина", – прокомментировал myworldhayek.

"Спящая красавица", – отметил simonowens1973.

Контекст:

Хайек родилась в 1966 году в Мексике. В 1995-м она снялась в своем первом голливудском фильме "Отчаянный" вместе с испанским актером Антонио Бандерасом.

Наиболее известные фильмы с ее участием – "От заката до рассвета", "Бандитки", "Трафик". Хайек – первая мексиканка, которая была номинирована в 2003 году на престижную кинопремию "Оскар" за лучшую женскую роль в картине "Фрида". В 2021 году в США вышел фильм "Телохранитель жены киллера", в котором она исполнила главную роль.

С 2009 года актриса замужем за французским миллиардером Франсуа-Анри Пино. Дочь Валентина родилась у пары в 2007 году.

Теги: Сальма Хайек, актриса, грудь
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Олимпийский призер Андрейцев: Борьба – очень классный вид спорта, но у нас он почему-то не разрекламирован
Олимпийский призер Андрейцев: Борьба – очень классный вид спорта, но у нас он почему-то не разрекламирован
Наталия ДВАЛИ
  Бутусов: 28 августа начались переговоры Порошенко и Путина. Вот тут есть вещь, которую мы не знаем, до сих пор все это покрыто тайной. А 29 августа начался самый кровавый день войны
  Бутусов: 28 августа начались переговоры Порошенко и Путина. Вот тут есть вещь, которую мы не знаем, до сих пор все это покрыто тайной. А 29 августа начался самый кровавый день войны
Дмитрий ГОРДОН
  Как готовилась и провалилась спецоперация по вагнеровцам. Полное расследование Bellingcat
  Как готовилась и провалилась спецоперация по вагнеровцам. Полное расследование Bellingcat
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Хюррем приехала за своим султаном". Звезда "Великолепного века" Узерли появилась в обнимку с высоким брюнетом
"Хюррем приехала за своим султаном". Звезда "Великолепного века" Узерли появилась в обнимку с высоким брюнетом
"Самая горячая милфа на свете". Сальма Хайек показала огромную грудь, лежа в гамаке
"Самая горячая милфа на свете". Сальма Хайек показала огромную грудь, лежа в гамаке
"Хорош, уже все руки стер", "Какая горячая". Michelle Andrade расставила ноги и показала пятую точку
"Хорош, уже все руки стер", "Какая горячая". Michelle Andrade расставила ноги и показала пятую точку
"Романтика железной дороги". Александр Педан надел "майку-алкоголичку" с шортами и показал яйца
"Романтика железной дороги". Александр Педан надел "майку-алкоголичку" с шортами и показал яйца
  "При великом Сталине была бы такая вот?.. Никогда!" Маша Распутина раскритиковала российские ток-шоу
  "При великом Сталине была бы такая вот?.. Никогда!" Маша Распутина раскритиковала российские ток-шоу
Звезда сериала "Ход королевы" Аня Тейлор-Джой показала грудь в расстегнутом пиджаке
Звезда сериала "Ход королевы" Аня Тейлор-Джой показала грудь в расстегнутом пиджаке
  "Не готов жить с женщиной со своим мнением". Певица Луна рассказала, как Бардаш ушел к ее лучшей подруге
  "Не готов жить с женщиной со своим мнением". Певица Луна рассказала, как Бардаш ушел к ее лучшей подруге
Алена Шевцова: Книга Мэй Маск – урок для всех украинок
Алена Шевцова: Книга Мэй Маск – урок для всех украинок
"Я до сих пор верю в счастье". 52-летняя Лопес призналась, что готова еще раз выйти замуж
"Я до сих пор верю в счастье". 52-летняя Лопес призналась, что готова еще раз выйти замуж
  Киану Ривз заявил, что технически женат на Вайноне Райдер
  Киану Ривз заявил, что технически женат на Вайноне Райдер
"Ой, какая девочка". Тина Кароль в белье подняла ноги для фото
"Ой, какая девочка". Тина Кароль в белье подняла ноги для фото
Музыкальная премия Brit Awards отказалась от "мужских" и "женских" номинаций
Музыкальная премия Brit Awards отказалась от "мужских" и "женских" номинаций
"Красота!" 39-летняя Мейхер показала грудь, ягодицы и пах
"Красота!" 39-летняя Мейхер показала грудь, ягодицы и пах
"Уже в России", "Следующее гражданство РФ?" Звезда "Великолепного века" Узерли приехала в Москву
"Уже в России", "Следующее – гражданство РФ?" Звезда "Великолепного века" Узерли приехала в Москву
"Сиськи!", "В 70 хочет выглядеть на 30. Всему есть предел". 63-летняя Мадонна перед камерой пощупала свою грудь
"Сиськи!", "В 70 хочет выглядеть на 30. Всему есть предел". 63-летняя Мадонна перед камерой пощупала свою грудь
"18+". Кардашян показала эротическое фото в мокром бикини
"18+". Кардашян показала эротическое фото в мокром бикини
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS