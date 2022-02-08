"Такая красивая, пусть кто-то кусает локти", "Видно, что все прекрасненько". Экс-супруга Валерия Меладзе показала пляжные фото

Ирина Меладзе развелась с Валерием Меладзе в 2014 году Фото: irinameladze_ / Instagram

На первых снимках Ирина Меладзе изображена на пляже в белой тунике и шляпе, а на других фото она показала своих дочерей и местные пейзажи.

"Писать нечего. Полный аут. Все", – такой пост опубликовала экс-супруга артиста.

"А зачем что-то писать? И так видно, что у девочек все прекрасненько", – отреагировали подписчики.

"Такая красивая, пусть кто-то кусает локти", – написали фолловеры.

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