"Такая красивая, пусть кто-то кусает локти", "Видно, что все прекрасненько". Экс-супруга Валерия Меладзе показала пляжные фото

На первых снимках Ирина Меладзе изображена на пляже в белой тунике и шляпе, а на других фото она показала своих дочерей и местные пейзажи.
"Писать нечего. Полный аут. Все", – такой пост опубликовала экс-супруга артиста.
"А зачем что-то писать? И так видно, что у девочек все прекрасненько", – отреагировали подписчики.
"Такая красивая, пусть кто-то кусает локти", – написали фолловеры.
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Ирина и Валерий Меладзе официально развелись 21 января 2014 года. В браке у пары родилось три дочери: Инга (1991), Софья (1999) и Арина (2002).
В 2014 году Меладзе женился на солистке группы "ВИА Гра" Альбине Джанабаевой. Супруги воспитывают двух сыновей: Константина (2004) и Луку (2014), – а также дочь Агату (2021).