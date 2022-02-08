Брежнева отреагировала на выступление дочери Константина Меладзе от первого брака на шоу "Голос країни"

"Гордимся нашей девочкой", – написала Брежнева, разместив скриншот видео выступления Лии Меладзе.

Контекст:

Лия Меладзе (2004) – дочь Константина Меладзе от первого брака с Яной Сумм. 1 марта 2022 года ей исполнится 18 лет. У нее есть старшая родная сестра Алиса (2000) и младший брат Валерий (2005).

В 2013 году Меладзе и Сум заявили о намерении расстаться, а спустя год бывшая жена Меладзе во второй раз вышла замуж.

Осенью 2015 года продюсер женился на экс-солистке группы "ВИА Гра" Вере Брежневой. Общих детей у пары нет.

В январе 2021 года Лия Меладзе в интервью ТСН призналась, что не общается с Брежневой.

6 февраля на канале "1+1" вышел третий выпуск шоу "Голос країни" с участием Лии Меладзе. Она исполнила песню Hallelujah, но не смогла ее закончить, расплакавшись из-за волнения. Тем не менее, к ней развернулись все четыре тренера шоу – дочь Меладзе выбрала команду украинской певицы Нади Дорофеевой. По словам Лии Меладзе, Дорофеева ей "ближе по духу".