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07 февраля, 2022
 
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17-летняя дочь Константина Меладзе о реакции родителей на выпуск "Голосу країни" с ее участием: Папа плакал. Мама тоже обрадовалась

 
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Дочь Меладзе развернула на слепых прослушиваниях кресла всех тренеров
Дочь Меладзе развернула на слепых прослушиваниях кресла всех тренеров
Фото: meladzemusic / Instagram

17-летняя дочь украинского композитора и продюсера Константина Меладзе Лия 7 февраля в эфире передачи "Твій день" на канале "1+1" рассказала, как ее отец и мать Яна Сум отреагировали на то, что она стала участницей шоу "Голос країни", выбрав себе в тренеры певицу Надю Дорофееву.

По словам Лии Меладзе, сразу после трансляции выпуска с ее участием ей позвонил отец.

"Мой папа и так верит в меня. Он мне сказал, что плакал, когда смотрел. Он сказал, что я молодец, что зря переживала, – отметила она. – Мама тоже очень обрадовалась. Меня вся семья поддержала".

Комментируя выбор тренера, Лия Меладзе отметила, что Дорофеева ей "ближе по духу".

ВИДЕО
Видео: ТВІЙ ДЕНЬ / YouTube
Контекст:

Лия Меладзе (2004) – дочь Константина Меладзе от первого брака с Яной Сумм. 1 марта 2022 года, ей исполнится 18 лет. У нее есть старшая родная сестра Алиса (2000) и младший брат Валерий (2005).

В 2013 году супруги заявили о намерении расстаться, а спустя год бывшая жена Меладзе во второй раз вышла замуж. Осенью 2015 года продюсер женился на экс-солистке группы "ВИА Гра" Вере Брежневой. Общих детей у пары нет.

17 января 2021 года стало известно, что Лия Меладзе приняла участие в слепых прослушиваниях шоу "Голос країни" – запись передачи с ее участием вышла в эфир 6 февраля. Лия Меладзе развернула к себе кресла всех четырех тренеров, в число которых входят украинские певицы Надя Дорофеева и Оля Полякова, певец и продюсер Потап (Алексей Потапенко) и фронтмен украинской группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук. Премьера нового сезона этого проекта состоялась 23 января.

Теги: Голос країни, Константин Меладзе, семья, продюсер, Лия Меладзе
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