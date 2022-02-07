  17-летняя дочь Константина Меладзе о реакции родителей на выпуск "Голосу країни" с ее участием: Папа плакал. Мама тоже обрадовалась

По словам Лии Меладзе, сразу после трансляции выпуска с ее участием ей позвонил отец.

"Мой папа и так верит в меня. Он мне сказал, что плакал, когда смотрел. Он сказал, что я молодец, что зря переживала, – отметила она. – Мама тоже очень обрадовалась. Меня вся семья поддержала".

Комментируя выбор тренера, Лия Меладзе отметила, что Дорофеева ей "ближе по духу".

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Видео: ТВІЙ ДЕНЬ / YouTube