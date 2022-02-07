"Вы молодая, красивая. Зачем вам такой старый муж?" 40-летняя Брежнева публично прокомментировала разницу в возрасте с 58-летним Меладзе

"Вы такая молодая, красивая. Зачем вам такой старый муж?" – спросили у певицы подписчики.
"Ну вот, опять же, о бестактности. Желаю вам найти своего мужчину. Такого. чтобы нравился вам, а не всем остальным", – написала Брежнева.
7 февраля она добавила, что вопрос о разнице в возрасте с Меладзе стал для нее "триггерной точкой".
Брежнева – вторая жена Меладзе. Они тайно поженились 22 октября 2015 года в Италии. Общих детей у пары нет.
Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) прошла кастинг в продюсируемую Меладзе украинскую группу "ВИА Гра" 22 ноября 2002 года. После ухода из коллектива в 2003 году она начала сольную карьеру.
Брежнева – мать двоих детей. Старшую дочь Софию (2001) артистка родила в отношениях с украинским бизнесменом Виталием Войченко. Отцом младшей дочери Сары (2009) является украинский бизнесмен Михаил Киперман. Пара развелась в 2012 году после шести лет брака.
У Меладзе от первого брака с Яной Сум есть трое детей: дочери Алиса (2000) и Лия (2004), а также сын Валерий (2005).