"Вы молодая, красивая. Зачем вам такой старый муж?" 40-летняя Брежнева публично прокомментировала разницу в возрасте с 58-летним Меладзе

Брежнева вышла замуж за Меладзе в 2015 году Фото: meladzemusic / Instagram

"Вы такая молодая, красивая. Зачем вам такой старый муж?" – спросили у певицы подписчики.

"Ну вот, опять же, о бестактности. Желаю вам найти своего мужчину. Такого. чтобы нравился вам, а не всем остальным", – написала Брежнева.

7 февраля она добавила, что вопрос о разнице в возрасте с Меладзе стал для нее "триггерной точкой".

Скриншот: ververa / Instagram