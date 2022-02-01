"Всем бы такого". "Красивая пара". 39-летняя Брежнева показала своего 23-летнего учителя по вокалу

Видео было снято в музыкальной студии. Во время съемки Ломакин находился за пультом, а Брежнева танцевала рядом с ним.
"Открою вам секретик – уже несколько месяцев работаю по вокалу с Брежневой. Спасибо тебе, Верочка, за доверие", – подписал он ролик.
"Красивая пара", – отреагировали подписчики.
"Всем бы такого учителя", – написали пользователи сети.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Брежнева разместила этот ролик на своей странице в Instagram Stories, назвав Ломакина своим учителем.
"Не только работаем с Ломакиным", – подписала она публикацию.
Nikita Lomakin родился в Симферополе в 1998 году. Стал известен после участия в шоу "Х-фактор" в 2013 году. Певец состоит в отношениях с танцовщицей Светланой Сокаль.
Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) прошла кастинг в украинскую группу "ВИА Гра" 22 ноября 2002 года. После ухода из коллектива в 2003-м она начала сольную карьеру.
Брежнева – мать двоих детей. Старшую дочь Софию (2001) артистка родила в отношениях с украинским бизнесменом Виталием Войченко. Отцом младшей дочери Сары (2009) является украинский бизнесмен Михаил Киперман. Пара развелась в 2012 году после шести лет брака.
Брежнева замужем за украинским продюсером Константином Меладзе. Они тайно поженились 22 октября 2015 года в Италии. Общих детей у пары нет.