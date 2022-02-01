Бульвар Шоубиз
 
01 февраля, 2022
 
Новости

"Всем бы такого". "Красивая пара". 39-летняя Брежнева показала своего 23-летнего учителя по вокалу

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Брежнева призналась, что берет уроки вокала у Ломакина
Брежнева призналась, что берет уроки вокала у Ломакина
Фото: ververa / Instagram

23-летний украинский певец Nikita Lomakin (Никита Ломакин) 31 января разместил в Instagram короткий ролик, в котором запечатлен вместе с строящей карьеру в РФ 39-летней украинской певицей Верой Брежневой.

Видео было снято в музыкальной студии. Во время съемки Ломакин находился за пультом, а Брежнева танцевала рядом с ним.

"Открою вам секретик – уже несколько месяцев работаю по вокалу с Брежневой. Спасибо тебе, Верочка, за доверие", – подписал он ролик.

"Красивая пара", – отреагировали подписчики.

"Всем бы такого учителя", – написали пользователи сети.

Брежнева разместила этот ролик на своей странице в Instagram Stories, назвав Ломакина своим учителем.

"Не только работаем с Ломакиным", – подписала она публикацию.

Скриншот: ververa / Instagram
Скриншот: ververa / Instagram

Контекст:

Nikita Lomakin родился в Симферополе в 1998 году. Стал известен после участия в шоу "Х-фактор" в 2013 году. Певец состоит в отношениях с танцовщицей Светланой Сокаль.

Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) прошла кастинг в украинскую группу "ВИА Гра" 22 ноября 2002 года. После ухода из коллектива в 2003-м она начала сольную карьеру.

Брежнева – мать двоих детей. Старшую дочь Софию (2001) артистка родила в отношениях с украинским бизнесменом Виталием Войченко. Отцом младшей дочери Сары (2009) является украинский бизнесмен Михаил Киперман. Пара развелась в 2012 году после шести лет брака.

Брежнева замужем за украинским продюсером Константином Меладзе. Они тайно поженились 22 октября 2015 года в Италии. Общих детей у пары нет.

Теги: музыка, Вера Брежнева, ВИА Гра, певица, певец, Nikita Lomakin
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Юрист Федоренко: Украина имеет право на списание внешних долгов. Нужно усадить кредиторов за стол переговоров
Юрист Федоренко: Украина имеет право на списание внешних долгов. Нужно усадить кредиторов за стол переговоров
Елена ПОСКАННАЯ
Посол Израиля в Украине Бродский: В независимой Украине нет и никогда не было государственного антисемитизма
Посол Израиля в Украине Бродский: В независимой Украине нет и никогда не было государственного антисемитизма
Наталия ДВАЛИ
Как мир реагирует на угрозу вторжения РФ и кто помогает Украине? Рассказываем на примере восьми государств и двух союзов
Как мир реагирует на угрозу вторжения РФ и кто помогает Украине? Рассказываем на примере восьми государств и двух союзов
Алина ГРЕЧАНАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Пошла жара", "Совсем шизанулась". Волочкова после расставания с разыскиваемым за терроризм Кузнецовым сделала откровенные фото в белье
"Пошла жара", "Совсем шизанулась". Волочкова после расставания с разыскиваемым за терроризм Кузнецовым сделала откровенные фото в белье
Фестиваль Atlas Weekend сменил название
Фестиваль Atlas Weekend сменил название
Участница нацотбора Алина Паш отреагировала на обвинения в нарушении правил из-за выступлений в Крыму
Участница нацотбора Алина Паш отреагировала на обвинения в нарушении правил из-за выступлений в Крыму
Мейхер выставила на обозрение голую грудь
Мейхер выставила на обозрение голую грудь
"Всем бы такого". "Красивая пара". 39-летняя Брежнева показала своего 23-летнего учителя по вокалу
"Всем бы такого". "Красивая пара". 39-летняя Брежнева показала своего 23-летнего учителя по вокалу
"Глядя на вас, настроение поднимается". Loboda вблизи показала грудь с нижнего ракурса
"Глядя на вас, настроение поднимается". Loboda вблизи показала грудь с нижнего ракурса
"Я все меньше хожу к врачам и все больше лечу себя сама". alyona alyona рассказала, как на отдыхе в Испании не смогла купить антибиотик
"Я все меньше хожу к врачам и все больше лечу себя сама". alyona alyona рассказала, как на отдыхе в Испании не смогла купить антибиотик
"Выглядит на 30". 46-летняя Лонгория удивила сеть снимком в трусах
"Выглядит на 30". 46-летняя Лонгория удивила сеть снимком в трусах
"Мою любовь нельзя купить". Мила Нитич снялась голой на белой простыне
"Мою любовь нельзя купить". Мила Нитич снялась голой на белой простыне
"Танцуй, танцуй, малыш". Каменских, которой приписывают беременность, показала тело со всех сторон
"Танцуй, танцуй, малыш". Каменских, которой приписывают беременность, показала тело со всех сторон
Вдова Дмитрия Марьянова вышла замуж. Фото
Вдова Дмитрия Марьянова вышла замуж. Фото
"Шкатулочка у него уже слишком большая". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару показала, как стал выглядеть Юрий Ткач
"Шкатулочка у него уже слишком большая". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару показала, как стал выглядеть Юрий Ткач
Рецепт булочек с изюмом и оригинальным соусом
Рецепт булочек с изюмом и оригинальным соусом
  Участник нацотбора на "Евровидение 2022", группа Our Atlantic презентовала конкурсную песню. Аудио
  Участник нацотбора на "Евровидение 2022", группа Our Atlantic презентовала конкурсную песню. Аудио
В Москве по подозрению в убийстве арестован муж победительницы конкурса красоты. Топ-чиновник вел соцсети от ее имени, скрывая преступление
В Москве по подозрению в убийстве арестован муж победительницы конкурса красоты. Топ-чиновник вел соцсети от ее имени, скрывая преступление
43-летняя Ани Лорак снялась в одном бюстгальтере
43-летняя Ани Лорак снялась в одном бюстгальтере
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS