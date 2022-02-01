"Всем бы такого". "Красивая пара". 39-летняя Брежнева показала своего 23-летнего учителя по вокалу

Видео было снято в музыкальной студии. Во время съемки Ломакин находился за пультом, а Брежнева танцевала рядом с ним.

"Открою вам секретик – уже несколько месяцев работаю по вокалу с Брежневой. Спасибо тебе, Верочка, за доверие", – подписал он ролик.

"Красивая пара", – отреагировали подписчики.

"Всем бы такого учителя", – написали пользователи сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NIKITA LOMAKIN (@nikitalomakinofficial)

Брежнева разместила этот ролик на своей странице в Instagram Stories, назвав Ломакина своим учителем.

"Не только работаем с Ломакиным", – подписала она публикацию.

Скриншот: ververa / Instagram