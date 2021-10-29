Nikita Lomakin впервые вышел в свет со своей новой девушкой – участницей балета Дана Балана

Nikita Lomakin и Сокаль познакомились три года назад Фото: nikitalomakinofficial / Instagram

"Мы дружили почти три года. Наши Отношения переросли из дружбы. Так бывает в жизни", – рассказала Сокаль, комментируя их роман.

По словам певца, он немного переживает за то, что будут писать об их паре.

"Волнительно, даже на грани с легкой паникой. Непонятно, что будут писать", – заявил он.

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