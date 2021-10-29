Nikita Lomakin впервые вышел в свет со своей новой девушкой – участницей балета Дана Балана

"Мы дружили почти три года. Наши Отношения переросли из дружбы. Так бывает в жизни", – рассказала Сокаль, комментируя их роман.
По словам певца, он немного переживает за то, что будут писать об их паре.
"Волнительно, даже на грани с легкой паникой. Непонятно, что будут писать", – заявил он.
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Nikita Lomakin родился в Симферополе в 1998 году. Стал известен после участия в шоу "Х-фактор" в 2013 году. Там же познакомился с украинской певицей боливийского происхождения Michelle Andrade. Пара состояла в отношениях пять лет и рассталась в 2018 году.
В том же году певец отправляется в тур вместе с молдавским артистом Даном Баланом в качестве специального гостя. Сокаль – участница балета Дана Балана и украинской певицы Нади Дорофеевой.