Брежнева позировала в бикини с разведенными ногами и заговорила о расставании с Меладзе

Вера Брежнева: Я не показываю, что моюсь. Так, может, я не моюсь? Фото: ververa / Instagram

"Не только морально. Я и физически даже очень к ней готова", – подписала Брежнева снимок в бикини, отвечая на вопрос о цифре 40, имея в виду, что 3 февраля ей исполнится 40 лет.

"Что-то с Костей вас не видно. В Instagram Srories нет. Неужели разошлись?" – поинтересовался подписчик у певицы.

"Не перестаю удивляться такой логике мышления и отношению к соцсетям, как к единственному источнику информации. Если старшей дочки нет – с ней тоже разошлись? А еще у меня мама редко тут и еще две сестры. И вообще, я не показываю, что моюсь. Так, может, я не моюсь?" – ответила певица.

Скриншот: ververa / Instagram