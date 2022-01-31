"Что это с ней?", "Гравитация делает свое дело". Брежнева станцевала в платье с косым декольте

Во время съемки певица совершала плавные движения из стороны в сторону, стоя с широко расставленными ногами и слегка согнув колени.

"Месяц до весны", – написала певица.

"Гравитация делает свое дело", – отреагировали подписчики.

"Что это с ней?" – написали пользователи сети.

"Как же это нежно и прекрасно", – восхитились поклонники.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)