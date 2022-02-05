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05 февраля, 2022
 
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"Если отношения, то только такие", "До мурашек". Брежнева на видео показала долгий поцелуй с Меладзе

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Константин Меладзе и Вера Брежнева поженились осенью 2015 года
Константин Меладзе и Вера Брежнева поженились осенью 2015 года
Фото: ververa / Instagram

Строящая карьеру в стране-агрессоре России украинская певица Вера Брежнева 5 февраля в Instagram опубликовала видео с празднования своего 40-го дня рождения. В кадре она обнимает со спины и целует своего мужа – строящего карьеру в РФ украинского продюсера Константина Меладзе.

На видео Меладзе играет на рояле и поет песню "Салют, Вера".

"Любовь спасет мир", – подписала она публикацию на английском языке.

"Так трогательно. Столько любви и нежности. Сердце замерло даже", – прокомментировала mama.ira.mozhet.

"Боже! До мурашек!" – написала annasardakovskaya.

"Если отношения, то только такие", – отметила пользователь anastasiya____polyakova.

Контекст:

Брежнева и Меладзе тайно поженились 22 октября 2015 года в Италии. Общих детей у пары нет.

Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) прошла кастинг в украинскую группу "ВИА Гра" 22 ноября 2002 года. После ухода из коллектива в 2003 году она начала сольную карьеру.

Брежнева – мать двоих детей. Старшую дочь Софию (2001) артистка родила в отношениях с украинским бизнесменом Виталием Войченко. Отцом младшей дочери Сары (2009) является украинский бизнесмен Михаил Киперман. Пара развелась в 2012 году после шести лет брака.

Теги: любовь, Вера Брежнева, Константин Меладзе, певица, продюсер, поцелуй
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